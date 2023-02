La primera ronda de la Lliga CaixaBank ha arribat al seu equador i la gran majoria de les partides continuen decidint-se amb resultats ajustats que impliquen que sumen els dos equips. En la classificació de cada modalitat n’hi ha algun equip que destaca especialment, però el més important en esta ronda és no acabar últim per a eludir l’eliminació. I en esta lluita, cap conjunt es presenta com a ferm candidat.

La competició de raspall presenta la diferència més gran en la puntuació entre el lideratge de la taula i la plaça eliminatòria. El trio de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor és primer amb 6 punts i ple de victòries i el de Xeraco de Montaner, Canari i Ibiza últim amb 1 punt. Els números no enganyen i la formació de la Safor té menys opcions de passar a la segona ronda, però una altra cosa són les sensacions. En tres partides disputades, una la van perdre en iguals a 25 i perfectament la podrien haver guanyat. L’altra per un resultat més clar de 30-15, però també van tenir les seues opcions. I en la tercera, la derrota es va produir perquè Montaner es va veure obligat a abandonar a causa d’una lesió quan la partida transcorria molt igualada. L’equip de Xeraco té quatre partides per davant i els que estan per damunt són el de Barxeta de Vicent, Seve i José, amb 2 punts, i el d’Oliva de Salelles, Brisca i Sergi, amb 4 punts. En el torneig per dalt corda, la incertesa és encara més gran. El lideratge està compartit per tres equips, els encapçalats per Pere Roc II, Giner i De la Vega, que acumulen 5 punts. Per davall, Marc, Pere i Monrabal II tanquen la classificació amb 2 punts. Els mateixos tenen Francés, Santi i Carlos, però este trio ha jugat una partida menys. En esta modalitat, fins a la data, és encara més evident que qualsevol equip pot guanyar i perdre contra un altre i, sobretot, cap ha oferit mostres de feblesa.