Qualsevol dels aficionats que segueixen la modalitat de raspall, sap que Iván és la gran alternativa a Tonet IV. Fa temps que el d’Ontinyent es troba en un estat de forma espectacular i la XL Lliga CaixaBank de raspall és el camp de proves idoni per a confirmar-ho. El rest va jugar casa, en el trinquet que el va veure créixer i convertir-se en el pilotari que és ara davant els seus veïns. Tot això es va traduir en una actuació on Iván va vorejar l’excel·lència, molt ben acompanyat pels seus companys, Murcianet i Ricardet, amb els quals representen a La Llosa de Ranes, per a emportar-se ahir la primera partida sabatera (30-0) en l’actual edició. Una victòria sobre l’equip de Castelló, amb Marrahí, Raúl i Marc, amb la qual els llosers recuperen el lideratge amb set punts.

Vist el resultat, poc cal afegir respecta a la partida. Iván va demostrar el coneixement que guarda del trinquet d’Ontinyent, mentre que Murcianet i Ricardet foren determinants al capdavant. Un trio sense quasi fissures i amb Castelló sense trobar com fer-los mal. Hui continua la competició a Xeraco (18.30 hores). El conjunt local, amb Montaner, Canari i Ibiza, recupera al rest titular, absent l’última partida per molèsties al muscle, i necessita sumar per a no quedar-se en situació crítica al tauler. Enfront tindrà a Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor, que podria tornar al primer lloc si guanya. Escala i corda Només hi ha un equip que continua invicte a les dues modalitats. El combinat de La Pobla de Vallbona, amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, continu amb eixa condició després de véncer contra el trio representatiu de Pedreguer-masymas, amb Giner, Javi i Conillet, per 60-45 al trinquet de Xàbia. Giner i Puchol II van oferir un duel d’alta altura i tot es va decidir amb l’actuació dels mitgers. En el moment que Álvaro Gimeno i Hilari van acoblar-se sobre la canxa, els poblans van apoderar-se del joc per a adjudicar-se els quatre jocs finals. El marcador era de 40-45 per als pedreguers, i estos van disposar d’un val que van desaprofitar. Hui, un nou duel a La Pobla de Vallbona (18.30 hores, RadioPobla) entre Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II, i el líder, Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor.