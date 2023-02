La Lliga CaixaBank es va traslladar fins al trinquet Pelayo per a enfrontar dos equips amb molt bon cartell i es van complir les expectatives perquè la ‘catedral’ va estar molt ambientada i el duel va ser de qualitat en la victòria per 60-40 de l’equip de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo davant el d’Almussafes amb De la Vega, Tomàs II i Bueno.

La confrontació va tindre un protagonista especialment destacat: Nacho. El mitger va començar gelat, la qual cosa va permetre que els rivals s’apoderaren de l’atac i sumaren els tres primers jocs amb Tomàs II fent de punta de llança i amb De la Vega restant a dos mans i executant una bona feta de dau.

Però Nacho es va calfar i en el quart parcial ja va començar el recital del pilotari més determinant en la seua posició. El de Beniparrell fa fer quinzes de totes les maneres i els va evitar amb la mateixa solvència. No solament això, José Salvador era una garantia darrere, també al dau, mentre que Guillermo apareixia amb encert prop de la corda.

Enfront, Tomàs II havia baixat les prestacions i Bueno no podia entrar en joc. Així les coses, De la Vega era el gran valedor del seu equip i en veritat va tornar pilotes impossibles, però els tirs quasi sempre arribaven de l’altre costat de la corda. I amb uns pegant molt i els altres no tant, el trio de Vila-real es va remuntar i es va posar per davant 40-30.

La resta de la partida va ser prou més igualada. Nacho va continuar sent el millor, seguit molt a prop per José Salvador i De la Vega. Els parcials van transcórrer renyits i el desenllaç podria haver sigut un altre si la formació d’Almussafes no haguera cedit dos jocs de val, encara que van guanyar aquells que van fer més mèrits.

Amb este resultat, Vila-real puja a la tercera posició i Almussafes cau a la quarta, encara que es troben igualats a 5 punts.