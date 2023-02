La XL Lliga CaixaBank de raspall va viure dues sorpreses respecte al que s’havia vist fins ara en l’actual edició. L’equip de Xeraco, amb Badenes, Canari i Ibiza, respira després de véncer ahir al combinat de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, per 30-20 al trinquet del Genovés. Per altre costat, el trio de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor va perdre la condició d’invicte contra el representatiu d’Oliva, ambSalelles II; Brisca i Sergi, a causa del 30-15 amb elq ue va concloure ahir el lluminós de Piles.

Pelq ue respecta als xeraquers, estos necessitaven elt riomf perquè una victòria de Barxeta i d’Oliva significava que es quedaren com a cuers a quatre punts de diferència amb l’equip més a prop al tauler, amb només quatre unitats en joc més. Així, l’equip de Badenes, que substituia al lesionat Montaner, va pagirar un 15-5 per a igualar a 15 i a 20, i vencer des del rest.

Per la seua part, els olivers van ser el primer trio en guanyar a Xàbia en una partida on van ser prou superiors, sobretots a les línies davanteres. Amb iguals a 10, Salelles II i companyia van pegar la primera punyada sobre la taula en sumar des del rest. Una situació que es va repetir en l’últim joc, encara que podria haver-se produit abans, però la galeria no ho va permetre.