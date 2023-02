Hui es presentarà al trinquet Pelayo la reedició del llibre ‘El joc de pilota a València’, de Francesc Almela i Vives, que en la seua versió original en castellà va veure la llum l’any 1960.

Esta és una actuació impulsada des de la regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals del consistori del Cap i Casal i promoguda pel president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Juan Ureña. «És un llibre que està molt ben escrit, constantment citat i de vegades plagiat, però poc llegit perquè és complicat de trobar. És una obra fonamental de la pilota», diu Ureña, que en esta reedició aporta un estudi introductori. «Es pretén un treball científic i acadèmic dividit en dos parts: s’analitza la figura de l’autor, que era un referent intel·lectual del valencianisme abans i després de la Guerra Civil, i s’estudien algunes qüestions específiques del llibre», explica Juan Ureña qui ha mostrat la seua satisfacció per “haver participat en la recuperació d'un autor clau i d'un llibre fonamental sobre la pilota valenciana que era pràcticament impossible de trobar”. Ureña ha agraït l'impuls de la Regidoria de Recursos Culturals per a recuperar l'obra i ha afegit sentir-se “orgullós d'aportar en l'estudi introductori informació sobre les publicacions d'Almela i Vives referides a la pilota valenciana però també sobre el joc, amb referències bibliogràfiques que esperem que siguen d'utilitat tant als especialistes com al públic en general".

La monografia de Francesc Almela i Vives sobre el joc de la pilota es va publicar en 1960 en Castellà, en una publicació que reunia una sèrie d'articles d'Almela i Vives apareguts en la revista municipal de foment del turisme “València Atracció”.. La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals la reedita ara en versió bilingüe i amb un extens estudi introductori a càrrec de Juan Antonio Ureña Salcedo. La regidora Gloria Tello ha assenyalat que és una excel·lent manera de “retre homenatge a Francesc Almela i Vives en el 120 aniversari del seu naixement a Vinaròs”.

Tello ha recordat que Almela i Vives va ser a més de funcionari municipal, cronista de la ciutat “pel que la seua figura ens resulta molt pròxima; no podia haver-hi una ocasió millor de retre-li homenatge, en el 120 aniversari del seu naixement a Vinaròs, que reeditar una obra seua sobre un tema al qual va ser aficionat tota la seua vida i que va abordar literàriament en ocasions diverses”. La regidora ha assenyalat que es recupera així, després de sis dècades, “una monografia sobre un dels senyals d'identitat en el camp esportiu del nostre poble, amb dades que no per estar editades eren més conegudes”.