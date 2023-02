La igualtat de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda obliga a puntuar a cada jornada per a evitar l’eliminació a la finalització de la primera fase. Una situació que s’agreuja quan no s’aconsegueixen victòries, moment pel qual la confiança es travessa i pot desembocar en el descart definitiu. Fins al passat dilluns, l’equip de Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II, vivia així, ja que no havia estrenat el caseller de triomfs. El 60-45 sobre Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor, van suposar més que dos punts. Trencar una dinàmica amb la qual encarar les dues jornades pendents des d’altra perspectiva.

«Feia molta falta. Calia eixa motivació com a equip i continuar vius en la competició», manifesta Marc. Una injecció de confiança per a demostrar el potencial d’un trio que es va veure afectat per «una manca de compenetració. Saber quina pilota és de cadascú. Contra Benidorm no ens vam desesperar, encara que podia haver passat i que els nervis et traïren», explica el de Montserrat sobre un duel que van capgirar quan perdien per 40-25. «Necessitàvem un triomf i concloure amb eixes sensacions. Tot va ser qüestió de parlar-se», afegeix.

Encara que Marc i Pere han destacat junts en altres competicions, la temporada passada no van poder compartir canxa. «Faltava aclarir-nos. A mi les Lligues em costen molt perquè són trios. M’agrada estar en moviment i tenint a dos jugadors per davant, el meu cos m’ho demana, però sé que no puc. Em gele quan he d’entrar en joc. Pere s’endarrereix molt i jo el deixe jugar. Feia un any que no jugava amb ell i així és difícil fer equip de primeres». Una situació que també es repeteix amb Monrabal II, a excepció del passat Trofeu Mestres.

Amb la primera victòria assolida, Marc pensa que ara «tenim oportunitat de passar i l’equip millorarà».

Tensió per estar en zona d’eliminació

Estar en zona d’eliminació és un factor que genera tensió i Marc ho sap bé. «En l’edició passada vaig classificar-me a la següent fase en l’últim moment. Òbviament tens por de quedar-te fora. Qui no comença bé, sense voler li passa pel cap», confessa el rest. «Estar baix t’obliga a estar pendent dels números, sobretot quan veies que la resta d’equips puntuaven», continua el rest el qual també puntualitza que no es trobava en les millors condicions en els dos primers duels.

Ara, l’equip de Marc afronta les dues jornades finals «amb moral i en trinquets que ens agraden», conclou el de Montserrat.