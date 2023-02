El Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ) va ser l'escenari el passat dimecres de la presentació de la 39 Lliga de Llargues i la 31 Lliga de Palma - Trofeu Diputació d’Alacant 2023. El president de la corporació provincial, Carlos Mazón; el diputat d'Esports, Bernabé Cano; el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el vicepresident de la FPV de Jocs a Ratlles, Juanra Such, i un nodrit grup de representants i jugadors dels clubs i equips que participaran a les competicions es reuniren per a donar el tret d'eixida a unes competicions que arrancaran el dia 18 de febrer i es tancaran els caps de setmana del 22-23 i 28-29 de juliol, quan el carrer de Benimagrell de Sant Joan d'Alacant corone als nous campions de les modalitats en les diferents categories.

Declaracions

El president de la Diputació d'Alacant va destacar l'escenari de la presentació, "un lloc que simbolitza la nostra tradició, el que és molt nostre, els nostres arrels, com la pilota. No es tracta de donar suport a la pilota, sinó que la pilota és un orgull per a la Diputació i per a la província d'Alacant. Hi ha molta gent jove, molt futur, i per això el nostre compromís és donar més suport al nostre esport".

No es tracta de donar suport a la pilota, sinó que la pilota és un orgull per a la Diputació i per a la província d'Alacant Carlos Mazón - President de la Diputació d'Alacant

En la mateixa línia va parlar Bernabé Cano: "Hem de donar més suport i hem de treballar per la promoció de la pilota femenina. Amb la nova junta directiva de la Federació de Pilota estem tenint un contacte molt estret i la Diputació d'Alacant té voluntat de millorar les inversions en campionats i instal·lacions".

Hem de donar més suport i hem de treballar per la promoció de la pilota femenina Bernabé Cano - Diputat d'Esports d'alacant

Per a Vicent Molines comença "una nova etapa personal, de vicepresident de ratlles a president. Ací m'han vist créixer a l'àmbit federatiu i agraïsc el suport rebut pels clubs d'Alacant. Hi ha enteniment amb la Diputació i treballem per a ampliar la seua col·laboració amb la Federació".

Hi ha enteniment amb la Diputació i treballem per a ampliar la seua col·laboració amb la Federació Vicent Molines - President de la Federació de Pilota Valenciana

El moment més emotiu de la nit va ser l'homenatge que tant la Diputació d'Alacant com la Federació van retre a Manuel Davo Ballesta 'Rollo', jugador històric del CPV Benidorm que ha guanyat infinitat de campionats durant la seua trajectòria i que als seus 65 anys continua jugant a pilota amb el club benidormer.

Participants

En la edició d'enguany, seran 73 els equips participants, sis més que l'any passat, pertanyents a 34 clubs. Com a nous clubs s'incorporen Benasau, Gata de Gorgos, Socarrades Campanar València i Massalfassar. Aquestos dos, amb Nàquera i Tamborí València, seran els quatre representants de la província valenciana. Els altres 30, d'Alacant, són Agost, Benasau, Benidorm, Benifallim, Benimagrell, Calp, Castell de Castells, Cocentaina, Crevillent, El Campello, El Poble Nou de Benitatxell, Finestrat, Gata de Gorgos, Murla, La Nucia, La Vall de Laguar, La Vila Joiosa, Llíber, Mutxamel, Ondara, Orba, Parcent, Polop de la Marina, Relleu, Sant Vicent del Raspeig, Sella, Tibi, Xàbia, Xaló i Xixona.

Per clubs, l'entitat amb més representants serà Orba, amb 7 equips, seguida de Sella, amb 5, i Murla, Parcent i Relleu, amb 4.

Llargues

La 39 Lliga de Llargues té 33 equips inscrits. A Primera, juntament amb el campió, Sella, competiran Benidorm, Calp, Castell de Castells, Murla, Orba, Parcent i Relleu.

Altres 8 equips integraran la Segona categoria: Agost, Crevillent, El Campello, La Vila Joiosa, Mutxamel, Ondara, Orba i Sant Vicent. La categoria de bronze, per la seua part, comptarà amb 12 formacions. 8 jugaran al grup d'Alacant -Agost, El Campello, Gata de Gorgos, Orba A, Orba B, Relleu, Sella i la Vall de Laguar- i 4 al de València -Campanar, Massalfassar, Nàquera i Tamborí-.

Per últim, cinc seran els equips que integraran la categoria Juvenil: Benimagrell, Castell de Castells, Murla, Orba i Parcent.

Palma

La competició de palma presenta un total de 40 equips. A la màxima categoria, el campió, Relleu, tindrà com a rivals a Benidorm, Castell de Castells, Orba, Sella, Tibi, la Vall de Laguar A i la Vall de Laguar B.

Altres huit equips jugaran a la categoria de plata: Benasau, Benimagrell, Cocentaina, La Nucia, Murla, Poble Nou, Sella i Xixona.

La Tercera categoria serà la més nombrosa, amb 24 formacions repartides en 3 grups. El grup A estarà format per Calp, Llíber, Murla, Orba, Parcent A, Poble Nou, Xàbia i Xaló. El grup B comptarà amb Finestrat B, La Nucia A, Mutxamel A, Parcent B, Polop, Relleu, Sella i Tibi A. Pel que fa al grup C, Benifallim, El Campello, Finestrat A, La Nucia B, Mutxamel B, Sant Vicent, Tibi B i Xixona seran els integrants.

El dissabte 18 de febrer arrancarà la competició a totes les categories de palma i a Primera, Segona i el grup A de Tercera de llargues. El grup B començarà l'1 d'abril, mentre que els Juvenils iniciaran el campionat el 15 d'abril.