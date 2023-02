La Pilota Grossa va gaudir d’una gran festa de la modalitat al voltant de les finals del I campionat autonòmic de Pilota Grossa individual. Les quals es varen disputar el passat diumenge 12 de febrer en la localitat de El Pinós.

Veterans

En primer lloc es va disputar, a partir de les 10h, la partida de la categoria Veterans entre Juanma del CPV Ondara i Fabián CPV Parcent. Era la segona vegada que s’enfrontaven els dos jugadors al llarg del campionat, ja que en la primera fase varen coincidir en el mateix grup. En eixa ocasió va ser Juanma el que es va imposar, pel que Fabián va voler prendre’s la revenja i ho va aconseguir, guanyant per un total de 2 cotos a 0 al seu rival. El jugador de Parcent va estar impecable, tornant totes les pilotes per molt complicades que foren, el que va fer que Juanma, tot i que va fer una gran partida, no poguera guanyar.

Final Sénior B

A continuació va arribar el torn de la categoria Sènior B, on Marc del CPV Parcent va guanyar per un resultat de 2 cotos a 0 a Derek del CPV Abdet. El primer coto va estar molt disputat, inclús el jugador de l’Abdet va ficar-se per davant en el marcador, però el seu rival va pujar el ritme i va demostrar perquè havia guanyat totes les partides del campionat fins al moment, cosa que va fer que s’acabara imposant pel resultat assenyalat.

Final Femenina

La tercera final de la jornada va ser la de la categoria femenina, on dos jugadores del CPV Abdet, com son Ines i Paula, havien aplegat a la gran final.

La partida va estar dominada des del principi per Ines i va acabar imposant-se per 2-0, tot i que la seua rival va mostrar un nivell altíssim que no va ser suficient per alçar-se amb el trofeu. Les dos jugadores continuen mostrant que continuen a un nivell molt alt, ja varen ser les campiones en la categoria per equips.

Sénior A

Per concloure la jornada de finals, es va disputar la final més esperada, la de la categoria Sènior A, la qual enfrontava a Jaime del CPV Abdet i José Angel del CPV Pinós, on el jugador del Pinós va acabar guanyant per 2 cotos a 0.

Jaime va començar dominant la partida, inclús va ficar-se per davant en el primer coto per 4 jocs a 3, però no va poder tancar el coto i va acabar perdent per 5 a 4. Al llarg del segon coto Jose Angel es va mostrar més dominador i va imposar el seu ritme per imposar-se per 5-1 i d’aquesta forma proclamr-se campió.

Homenatge

A continuació es va fer el lliurament de trofeus on Bea Gavilà; vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, Ivan Pérez; regidor d’esports de El Pinós i Carlos Buades; alcalde de l’Abdet varen ser els responsables de donar els premis.

Des de l’ajuntament del Pinós també es va voler fer un homenatge a Antonio Ortega Pérez “El pantera” per la seua tasca en la promoció de l’esport en la localitat de El Pinós, més concretament en la pilota valenciana.