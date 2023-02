Tota pedra fa paret i la pilota valenciana no seria res sense els seus actors principals. És per això que la Comissió Executiva de la Fundació per Pilota, entitat gestora del món professional, va reunir-se ahir amb els seus jugadors, així com amb trinqueters, homes bons i col·laboradors, al trinquet de Pelayo per a informar de primera mà quin està sent el treball realitzat en els darrers temps i els objectius de futur, tal com va comunicar la Fundació al seu portal web.

Intervenció de Juan Ureña Segons l’ens pilotari, el pressupost s’ha duplicat, un fet que ha «permés millorar la situació dels pilotaris contractats amb fitxes anuals i dels jugadors amb contractes eventuals mentre disputen les competicions que organitza l’entitat. Durant este temps, el nombre de jugadors en nòmina també ha crescut considerablement», resa l’anunci de la Fundació. La figura del president de l’ens pilotari, Juan Antonio Ureña, va ser la veu que va intervenir per a explicar que «es continuen realitzant gestions amb més empreses perquè es vinculen amb la pilota i que s’estan augmentant els esforços perquè el nostre esport estiga més reconegut», explica el comunicat. Així mateix, Ureña també va incidir en el fet que «l’objectiu principal de dignificar la figura del pilotari i de situar l’esport propi dels valencians en el lloc que es mereix». L’objectiu principal es dignificar la figura del pilotari i situar l’esport propi dels valencians en el lloc que es mereix Juan Ureña - President de la Fundació per la Pilota El president de la Fundació també va exposar la voluntat de potenciar la visibilitat de la pilota i va manifestar temes que els mateixos pilotaris ja havien suggerit amb anterioritat com el joc amb les galeries lliures o privades, el funcionament de les partides denominades ‘del dia a dia’, potenciar les competicions oficials i organitzar entrenaments oficials. Intervenció dels jugadors Respecte a la intervenció dels jugadors, estos van preguntar i van aportar idees relatives a la normativa de les competicions, la distribució dels premis establerts en els tornejos, les particularitats dels diferents trinquets i també del material utilitzat segons provinga d’un artesà piloter o d’un altre. A més, també es va animar als jugadors per a col·laborar amb els homes bons per notificar incidències i observacions de les partides a les actes.