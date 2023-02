La XL Lliga CaixaBank de raspall va descobrir a la formació que tancarà la primera fase amb el lideratge. L’equip de La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet, acaba com a primer després de véncer en l’última jornada al combinat de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor. El 30 per 5 amb el que va concloure el lluminós del trinquet de Xàbia va significar dos punts per als llosers per assegurar-se la primera plaça de manera matemàtica.

Classificació I és que Iván i companyia acaben amb un total d’onze unitats, cosa equivalent, amb un balanç de cinc victòries i una derrota. Açò significa que els de La Llosa de Ranes obtenen el premi econòmic més gros que es reparteix entre els tres primers classificats en la primera fase. Per l’altre costat, el trio de Vercher es queda en el segon lloc, almenys fins hui. Els vuit punts que conserven al caseller permet als xabiencs dormir per darrere dels líders, encara que tot podria canviar esta vesprada a Xeraco. L’equip representatiu del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio aspira a eixa plaça. Tot dependrà del seu resultat hui (18.30 hores, Proximia TV) contra el combinat de Castelló, amb Marrahí, Raúl i Marc, en les seues files. Els genovesins tenen set punts i una victòria suposaria sobrepassar als xabiencs en el tauler i, en conseqüència, rebre una recompensa econòmica més gran. Ara mateix, el conjunt de Tonet IV és quart i queda fora dels premis, encara que en arribar als 25 tantejos, també podrien obtenir-los, tot i que quedarien tercers en detriment d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi. Per part de Castelló, si guanya pot aspirar al quart lloc. XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda El trinquet de La Pobla de Vallbona també serà l’escenari del tancament de la primera fase, en este cas de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda. A les 18:30 hores i en directe per RadioPobla, el combinat local, amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, s’enfrontarà amb el representatiu de Dénia. En esta partida està en joc la condició d’invictes dels poblans, per l’honor dels deniers per acomiadar-se de la competició amb una victòria. I és que Francés i companyia són el trio descartat per a la segona ronda. Amb tres punts, els alacantins tanquen el tauler i no tenen opcions matemàtiques d’assolir cap posició per davant d’ells. Per la seua part, l’equip de Puchol II serà el líder a la finalització de la primera fase gràcies als deu punts que conserven, és a dir, cinc victòries en cinc partides.