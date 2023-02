La Lliga CaixaBank d’escala i corda va visitar els trinquets de Sueca i Vila-real, on estaven anunciats tres dels quatre equips que corrien el risc de quedar-se fora de la segona ronda. Ara, la lluita per eludir l’eliminació ha quedat reduïda a dos conjunts, els representatius de Dénia i Pedreguer.

Al trinquet de Vila-real es van enfrontar els dos trios que arribaven amb pitjors números a este tram final de ronda, el local de José Salvador, Nacho i Guillermo i el de Dénia amb Francés, Santi i Carlos. Van guanyar els de casa per 60-35, desenllaç que els ha concedit la permanència.

S’esperava brega i igualtat tenint en compte el que estava en joc; lluita n’hi hagué, però no massa equilibri, perquè José Salvador, Nacho i Guillermo es van escapar ben prompte per a deixar el marcador en 40-20 a favor seu. La diferència en la consecució del quinze va ser demolidora.

La derrota reduïx encara més les opcions de Francés, Santi i Carlos. Els de Dénia continuen cuers.

Partida a Sueca

Al trinquet de Sueca, l’esmentat conjunt de La Pobla de Vallbona de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari es va imposar al de Montserrat amb Marc, Pere i Monrabal II en iguals a 55. El duel va ser magnífic i l’actuació de tots sis pilotaris, impecable. Una sensacional vesprada de pilota al poble del gran Eusebio.

La victòria assegura a Puchol II i els seus companys acabar en primera posició amb el premi en metàl·lic que això implica mentre que el conjunt que encapçala Marc ja pot respirar tranquil perquè estarà en la següent ronda. Arribar a 50 els hi va concedir un punt més per al seu caseller encara que s’haurien classificat igualment per la derrota sense puntuar de Francés, Santi i Carlos.