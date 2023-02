L’última jornada de la primera fase de la XL lliga CaixaBank de raspall tenia poc a dir respecte a les classificacions per a la següent ronda. Amb l’equip de Xeraco, amb Montaner, Canari i Ibiza, com el descartat, la resta de formacions podrien afrontar l’última partida sense cap pressió més que l’honor, però no és així. Els tres primers al tauler reben un premi econòmic i el conjunt representatiu d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Rafa G., va pegar un pas endavant per a entrar en les places indicades.

Triomf Els olivers van guanyar al trio de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, per 30-20 al trinquet de La Llosa de Ranes. Així, els de la Safor acaben la primera fase com a tercers amb vuit punts, a l’espera de la resta de resultats. Un triomf de remuntada, ja que els barxetans va ficar-se per davant en el marcador amb 20-10. Això no obstant, Vicent i companyia no van poder aguantar l’alt ritme de joc i els olivers es van encoratjar.