La XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda va tancar als equips que disputaran la segona fase. L’últim en aconseguir el bitllet va ser per al trio representatiu de Pedreguer-masymas, amb Giner, Javi i Conillet. La victòria sobre el conjunt d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno, per 60-55 al trinquet de Pelayo va acabar de confirmar-los.

Així doncs, la segona fase comptarà amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari (La Pobla de Vallbona); José Salvador, Nacho i Guillermo (Vila-real); Marc, Pere i Monrabal II (Montserrat); Pere Roc II, Jesús i Héctor (Benidorm), així com els pedreguers i els almussafencs.

Tot i aconseguir els dos punts, Giner i companyia només necessitaven arribar als 30 jocs per a assegurar-se la classificació matemàtica. Això es deu al fet que l’equip de Dénia, amb Francés, Santi i Carlos, encara tenien opcions d’assolir-los, ja que tenen una partida pendent. Amb el triomf, Pedreguer queda en el quart lloc de manera oficial i els deniers serien els descartats.

De la Vega

Per la seua part, el trio de De la Vega va sumar una unitat amb la qual es confirma en el segon lloc de la primera fase amb el consegüent premi econòmic.

Respecte a la partida, els de la província d’Alacant van haver de pressionar per a capgirar el marcador en dues ocasions. Els pedreguers es van situar per davant en el marcador amb 50-45 després d’anar perdent per 45-25.

Això no obstant, els de la Ribera Baixa van recuperar el lluminós en favor seu (55-50). L’espenta final de l’equip de Giner va suposar la remuntada definitiva. Una partida llarga, amb més de dues hores de duració, i amb un gran nombre d’intercanvis.