La huitena jornada de la Lliga CaixaBank, primera pel que respecta a la segona fase, va completar dos partides més. La de raspall va ser una lluita de poder a poder i es va decidir per detalls. En la d’escala i corda, el domini dels vencedors va ser evident.

Al trinquet de Bellreguard i pel que respecta a la disciplina del joc per terra, l’equip de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor va superar per 30-20 el d’Oliva amb Salelles II, Brisca i Sergi.

La partida va ser dura, intensa i llarga. La càtedra va encertar en el pronòstic en assenyalar als de Xàbia com a favorits, encara que el trio d’Oliva va fer dubtar a més d’un en distanciar-se primer en el marcador amb 5 per 15. Les bones parades de Brisca així com les seues rematades i la contundència de Salelles II darrere manaven en la pista, encara que de moment.

L’equilibri i els intercanvis llargs continuaven marcant el duel, però el quinze va canviar de bàndol, per a situar-se al costat de Vercher, Lorja i Néstor, que van igualar a 15. El rest de Piles començava a destacar especialment i no precisament per la treta, on és un especialista, sinó per la capacitat per a tirar la pilota a la galeria.

Amb un altre joc per equip i el marcador en iguals a 20, els dos últims parcials també oferiren brega. Ambdós trios van tenir les seues oportunitats de sumar, però una vegada més apareixia Vercher, encara que perfectament acompanyat, per a decantar la balança.

Manca de quinze

En la competició per dalt corda, la cita va tindre lloc a Pedreguer on el trio de Montserrat de Marc, Pere i Monrabal II es va imposar per 60-35 al representatiu de Benidorm amb Pere Roc II, Jesús i Héctor.

La superioritat dels vencedors va ser clara. Línia per línia van ser millors que els rivals, encara que la diferència més gran va estar davant en la tasca específica de fer el quinze.

Marc, Pere i Monrabal II van signar una altra actuació marcada per la regularitat i l’eficàcia; tres línies ben acoblades que van complir amb el seu paper. No va ser el cas de Pere Roc II, Jesús i Héctor, que van respondre en defensa, però no en atac. I com la pilota li diu a qui més juga, la sort tampoc els va acompanyar.