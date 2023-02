Victoria de València i Amparo de Moncada es van adjudicar aquest dissabte la II Copa President de la Diputació de València de raspall després de superar a la final disputada al trinquet d'Alzira al trio format per Ana de Beniparrell, Myriam de l'Alqueria d'Asnar i Júlia de Tavernes de la Valldigna.

El resultat final 25-15 reflecteix el que va ser una partida que, tot i que va oferir moments de gran emoció, va ser dominada quasi des del principi per la parella. Victoria i Amparo van demostrar per què són les número 1 tant en la posició de rest com de mitgera, encara que al final el trio va vendre molt cara la derrota.

Inici de la partida

De fet, va ser l'equip blau, afavorit per la reballà, el que es va col·locar per davant al marcador. No obstant, amb Victoria al dau, l'equilibri es va restablir ràpidament gràcies al potent traure de la cinc vegades campiona individual i a la rapidesa d'Amparo en tancar els quinzes.

La de Moncada va continuar molt inspirada durant gran part del duel, i d'aquesta manera la parella va trencar la treta blava per a avançar-se al marcador, avantatge que es va fer més ampli en els dos jocs següents. Victoria, sempre un segur de vida, i Amparo, molt precisa en la punta a l'hora de buscar el palquet, aplegaren al 20-5 després d'un val net al rest.

Reacció del trio

La partida semblava quasi sentenciada, i era urgent una reacció del trio des del rest, com així va ocórrer. Ana va tirar mà de les energies de reserva, Myriam va començar a trobar la tela de la galeria del dau del trinquet alzireny i Júlia va entrar per fi en joc. Les blaves aconseguiren enviar la pilota per damunt d'Amparo, que ja participava menys, i fer multiplicar-se a Victoria, fins que s'acostaren a l'electrònic amb 20-15 després de trencar el traure roig i fer-se amb el propi.

Públic bolcat

La final va aplegar al punt d'ebullició davant d'un públic bolcat per l'esforç de les cinc jugadores. Victoria i Amparo hagueren de recórrer a tota la seua experiència i qualitat per a assegurar el seu traure i apuntar-se el joc definitiu per a fixar el 25-15 i embutxacar-se el títol.

Per a la de Moncada, es tracta del segon, després del conquistat l'any passat juntament amb Aida i Fanni, davant precisament de Victoria, Myriam i Marina.

S'encarregaren del lliurament de trofeus a campiones i subcampiones Toni Gaspar, president de la Diputació de València; Fernando Pascual, regidor d'Esports d'Alzira; Vicent Molines, president, i Susana Martínez, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana.

Aina i Isabel, campiones Sub-23

Abans de la final de la Copa President de la Diputació de València es va jugar al recinte d'Alzira la final del VIII Circuit Sub-23 de raspall femení Trofeu Fundación Trinidad Alfonso.

Aina CPV Meliana i Isabel CPV Rafelbunyol es van imposar per 25-20 a Erika CPV Alqueria d'Asnar i Sandra CPV Bicorp després d'una gran partida, molt igualada i amb possibilitats de triomf per als dos equips. Les roges confirmaren així el seu domini mostrat al llarg del campionat, ja que van acabar primeres de grup amb ple de victòries, i prenen el relleu d'Irene i Amparo, guanyadores l'any passat davant Victoria i Natalia.