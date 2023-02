El trinquet de La Pobla de Vallbona va acollir el debut d’altres dos equips en la segona fase de la Lliga CaixaBank d’escala i corda. Un va ser el trio local de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari que manté la condició d’únic invicte en les dos modalitats en guanyar pel resultat de 60-45. L’altre va ser el d’Almussafes, amb Salva Palau com a substitut de De la Vega amb Tomàs II i Bueno davant.

La partida

La partida va oferir lluita i el desenllaç va ser just perquè es va imposar la formació que va pegar més, va passar més pilota i va cometre menys errades. Amb Puchol II novament guiant els seus companys amb una altra actuació de número u, encara que cal destacar l’aportació de les seues línies capdavanteres. I és que Álvaro Gimeno cada dia es mostra més segur i confiat de les seues possibilitats al mig, amb la qual cosa li trau un gran rendiment a la seua excel·lent pegada. I Hilari sempre està a la que cau, bé per a parar pilotes o per a fer bones rematades.

En la formació rival van complir tots, encara que sense arribar al nivell dels vencedors. Salva Palau va tindre un començament magnífic i a mesura que va avançar la partida es va dedicar més a defensar. També va destacar en la feta de dau. Al mig, Tomàs II va agafar la responsabilitat de fer el quinze i Bueno va treballar bé en la punta.

Moltó per marrahí

Hui és el torn del torneig a raspall, que es traslladarà a Oliva. El cartell ha estat modificat, per la baixa per indisposició de Marrahí; el seu lloc l’ocuparà Moltó per a completar l’equip de Castelló amb Raúl i Marc. En la contra estarà la formació de Barxeta de Vicent, Seve i José.

La partida suposarà el debut dels dos trios en la segona fase. En la primera van aconseguir la classificació sense perillar, encara que van acabar per davall de la resta de formacions; això sí, per poc.

La baixa de Marrahí és significativa, pel nivell que està oferint i perquè és el líder de l’equip, però Moltó és un substitut de total garantia, per nom i perquè ho està demostrant en les partides que està jugant en el dia a dia. Cal recordar que la seua absència en la configuració dels equips de la Lliga va ser, de llarg, la més sonada. Per tant, es manté la previsió d’una batalla dura en un recinte exigent on cal treballar-se el quinze.