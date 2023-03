No hi ha qui puga amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari en la Lliga CaixaBank d’escala i corda, almenys de moment. I és que els representants de La Pobla de Vallbona mantenen la condició d’invictes en superar a la formació de Pedreguer-masymas de Giner, Salva i Conillet en partida que va tindre lloc a Pelayo i que es va resoldre per 60-25.

La partida La superioritat dels vencedors va ser clara; els derrotats podrien haver acabat amb un resultat menys dolorós, però no optar al triomf. El trio de Puchol II va ser el de sempre, amb el número u liderant i executant les seues jugades característiques elegants, pràctiques i eficaces. Davant Álvaro Gimeno i Hilari continuen augmentant la seua presència en les partides i les victòries, aconseguida a força de no errar i de pegar amb força i criteri. En la terna rival hi hagué voluntat, però va faltar pólvora. També es van cometre més errades no forçades del que caldria i es van tirar per terra algunes pilotes que perfectament es podrien haver passat. Este desenllaç situa al trio de Puchol II líder en solitari i més a prop de les semifinaIs.