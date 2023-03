La Lliga CaixaBank en la modalitat de raspall va tancar ahir la segona jornada de la ronda en curs al trinquet de Xeraco. La partida es va resoldre per 30 per cap a favor de l’equip del Genovés amb Ian, Tonet IV i Bossio. Enfront estava la formació de Barxeta, on Badenes va entrar com a substitut d’última hora de Vicent, que va ser baixa per un procés febril. Davant van formar, com sempre, Seve i José.

La partida En la crònica cal destacar que Ian va ajudar moltíssim en la defensa, tornant pilotes força complicades. I que Bossio va tenir aparicions oportunes per a tornar pilotes o acabar quinzes. Prou destacada va ser també l’actuació de Seve, traient les dos mans per a fer mal als contraris o evitar les seues rematades. I la de Badenes, en el seu cas per a neutralitzar atacs i fins i tot raspar alguna pilota a la galeria i la llotgeta. José va tindre menys oportunitats d’aparéixer, encara que va complir en la punta. Queda parlar de Tonet IV, el gran protagonista de la partida i principal artífex del resultat sabater, tot i que els contraris van tindre val en dos jocs, que naturalment van ser tombats pel número u. El d’ahir va ser l’enèsim recital del millor pilotari del raspall amb diferència. Solament veure com es descarrega, la velocitat per a rectificar posicions, la precisió amb la qual dibuixa els colps i el repertori infinit del qual disposa per a executar-los, ja paga la pena per a anar a un trinquet, independentment del desenllaç. Encara que la partida siga sabatera, a Xeraco es va presenciar un espectacle sensacional... en les mans de Tonet IV. Una barbaritat el que va jugar. Este desenllaç situa l’equip del Genovés en la tercera posició un punt per davall dels dos conjunts que de moment estan invictes en esta segona ronda, els liderats per Vercher i Iván. La formació de Barxeta, per la seua part, es queda amb el punt que va aconseguir en el debut d’esta fase i cau fins a la posició de cuer pel coeficient de jocs. Hui, Lliga2 Hui, el protagonisme continua sent per al raspall. Continua la Lliga2 al trinquet d’Oliva on David i Sergi s’enfrontaran a Favarero i Marc.