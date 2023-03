La ciutat de València ja es troba en plena voràgine fallera amb el que això implica d’afluència de gent en el Cap i Casal. Doncs la pilota també serà una atractiva oferta per als visitants i per als veïns que decidisquen fer-se al carrer per a gaudir de la festa més gran dels valencians. Serà de la mà del trinquet Pelayo, que ha programat la seua pròpia Setmana Fallera.

Lliga2

En total seran cinc dies de partides; quatre habituals, perquè es jugarà dissabte i dijous, encara que amb cartells especials, a més d’un addicional, que serà el pròxim dimarts.

Esta vesprada tindrà lloc la primera sessió, en partida única que correspondrà a la Lliga2, competició que acaba d’arrancar. El cartell anuncia l’equip que va guanyar en la jornada inaugural del passat divendres, el de Julio Palau, Carlos i Guillem Palau, mentre que en la contra estaran Diego d’Onda, Bueno i Muedra II. Bon cartell, per la qualitat dels aspirants a figura i per la garantia que ofereixen els dos mitgers consolidats.

Lliga CaixaBank

La següent jornada es completarà el dissabte. I com el dissabte és el dia gran de Pelayo, havien d’estar alguns dels millors pilotaris del moment, que arribaran amb la Lliga CaixaBank. En concret, José Salvador, Nacho i Guillermo, així com Pere Roc II, Jesús i Héctor. Abans, torn per als joves, de nivell, com Adrián II i Álvaro Mañas que jugaran contra Héctor de Sueca i Guillem Palau.

Per al dimarts 14, que serà la tercera parada, s’arrancarà amb una prèvia de Juvenils per a continuar amb un cartell propi del dissabte: Francés i Nacho contra Marc, Pere i Carlos. A més, amb premi a la corda per als vencedors.

Lliga2

Premi econòmic hi haurà novament en la segona partida del dijous 16, on hi ha barreja de primeres figures amb pilotaris en projecte de ser-ho: Salva Palau i Conillet, que mesuraran les seues forces davant Diego d’Onda, Santi i Carlos. Esta sessió també començarà amb una prèvia de Juvenils.

La Setmana Fallera conclourà el dissabte 18. Per a obrir boca, Pablo de Borriol i Muedra II jugaran contra Carlos Donat i Javi Campos. A continuació, torna la Lliga CaixaBank amb José Salvador, Nacho i Guillermo enfrontant-se a De la Vega, Tomàs II i Bueno.