El cos tècnic de la Federació de Pilota Valenciana, amb Vicent Molines, Juanma Garrido i Arnau Oliver, ha fet pública la llista de convocats i convocades per al X Mundial de Pilota, que es celebrarà a la localitat d'Alzira entre el 27 de març i l'1 d'abril.

Després dels entrenaments celebrats durant els mesos de febrer i març a les instal·lacions de Massamagrell i Bonrepòs i Mirambell amb els jugadors i jugadores inclosos en la llista de preselecció, el cos tècnic ha confeccionat la relació definitiva de 6 dones i 11 homes que representaran a la Comunitat en la cita mundialista.

Composició de la llista

Selecció Fememina

NOM NOM I COGNOMS LOCALITAT DATA NAIX. EDAT

Victoria Victoria Díez Sanjuán València 19/10/01 21 anys

Mar G. Mar Giménez Gascó Bicorp 10/07/00 22 anys

Ana Ana Puertes Espadas Beniparrell 24/08/99 23 anys

Amparo Amparo Martí Palanca Moncada 12/07/99 23 anys

Irene Irene Badia Peris Massamagrell22/11/03 19 anys

Mónica Mónica Moya Caballero Massamagrell23/03/94 28 anys

Selecció Masculina

Puchol II F. Xavier Puchol Cataluña Vinalesa 15/09/91 31 anys

Pere Roc II Rodrigo Sebastiá Alonso Benidorm 20/3/93 29 anys

Nacho Nacho Chacón Dalmau Beniparrell 03/03/89 34 anys

Giner Marc Giner Giner Murla 14/05/98 24 anys

Conillet Josep Roig Oliver Orba 02/08/96 26 anys

Sacha Sacha Kruithoff Perelló Orba 13/03/98 25 anys

Bueno Víctor Bueno Gimeno Meliana 11/12/90 32 anys

Diego Diego López Fernández Onda 27/09/03 19 anys

José Luis José Luis Calvo Segura Benidorm 24/11/99 23 anys

Adrián Adrián Benito Toledo Quart Poblet 31/10/90 32 anys

Salelles II Carlos Salelles Sorolla Oliva 22/02/02 21 anys

Declaracions del seleccionador

Per a Vicent Molines, màxim responsable tècnic, la selecció "és la màxima representació internacional dels jugadors i jugadores de la nostra terra".

"Des de fa més de 10 anys, la Federació de Pilota Valenciana està realitzant un grandíssim treball en les seleccions de jovens oferint periòdicament al llarg de l'any entrenaments, encontres, exhibicions, etcètera, per proporcionar un conjunt d'experiències i coneixements tant tècnics com tàctics; i, per altra banda, la participació en campionats europeus que donen la possibilitat d'amidar-se amb altres seleccions", ha explicat Molines.

"S'està creant una estructura perquè els nostres jugadors i les nostres jugadores adquirisquen un bagatge en les modalitats internacionals amb l'objectiu d'accedir a la selecció absoluta amb criteris contrastats i assegurant el relleu generacional amb garanties".

"Per tant, s'estableix un camí d'accés a la selecció absoluta que beneficia al grup, lliure de pressions i de descrèdits de qualsevol tipus, que només mira per interessos individuals, cap a la Federació o al cos tècnic", ha afegit.

"Les modalitats del mundial són les llargues -la modalitat reina-, el joc internacional i el one wall. A més, s'afegeix la modalitat autòctona que en el cas d'este Mundial és el frontó. Esta modalitat té l'objectiu de ser donada a conèixer a la resta de seleccions; per tant, cal fer-la accessible i facilitar-ne el seu joc, el que supose no dur quasi proteccions, baixar el pes de la pilota o reduir les dimensions de la canxa", ha continuat Molines.

Preparació del Mundial

Sobre la preparació de la cita, ha incidit en que "la data del mundial ha condicionat tota la planificació -preparació, quantitat i dia d'entrenaments, preselecció...- perquè, actualment, estan a ple rendiment les lligues professionals i de clubs, i els jugadors i jugadores estan centrats i centrades en competicions de molta rellevància pel seu futur, que comporta una gran exigència de rendiment".

"El llistat està configurat per persones que tenen una experiència prèvia en competicions internacionals i que sempre han volgut formar part de la selecció. Doncs, hui és presenta un llistat dels jugadors i jugadores que, malgrat els diversos inconvenients, tenen molta il·lusió i accepten la responsabilitat i el repte de fer un bon paper en el Mundial", ha finalitzat.

Récord de participació

El X Mundial de Pilota, que presentarà un rècord de participació amb 21 seleccions, arrancarà el dilluns 27 de març a Alzira amb la gala inaugural. Dimarts i dimecres competiran les modalitats de joc internacional i frontó, mentre que el dijous entraran en acció les llargues i el one wall. La cita es tancarà dissabte amb la final de llargues i la gala de lliurament de trofeus.