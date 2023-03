El número u és una distinció única per a cada modalitat. Una etiqueta que no només significa ser el millor en una part de la temporada i vestir la faixa roja, sinó que també es demostra al llarg de tot l’any. Puchol II no va fallar per a recuperat el lideratge de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda. Ben secundat per Álvaro Gimeno i Hilari, amb els quals el de Vinalesa forma el trio representatiu de La Pobla de Vallbona, van superar al conjunt de Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor, per 60-30 al trinquet de Guadassuar.

La partida Després de l’última jornada on Puchol II no va trobar les millors sensacions, el rest necessitava dominar de nou per a fer honor al nivell que guarda. Així va ser quan una vegada es va igualar el marcador, els poblans van fer-se amb un joc d’intercanvis i oportunitats amb val per a cada costat que va tindre una duració de 24 minuts, que va significar el 45-30. A partir d’ací, els benidormers van desanimar-se, tot i que a l’inici havien aconseguit un avantatge de dos jocs, en sumar primer al rest, que controlaren fins al 20-30. Amb esta victòria, els poblans també van llevar-se del mig als benidormers en la lluita per les semifinals. Puchol II i companyia acumulen sis unitats, mentre que l’equip de Pere Roc II es queda com a cuer amb un punt. Amb dues unitats més en joc per a les dues formacions, és a dir, una jornada, els de la Marina Baixa ja no poden arribar als números del combinat representatiu de la Pobla de Vallbona. Falles a Pelayo El calendari segueix hui amb la programació especial per les Falles al trinquet de Pelayo. Un cartell amb dues partides a la catedral. Primer serà el torn per a Vicent de Vinalesa i Morret contra Xuano i Efrén (16.30 hores). A continuació, Salva Palau i Conillet s’enfrontaran amb Diego d’Onda, Santi i Carlos (18.30 hores). II Trofeu Mancomunitat de la Safor Per altra banda, Bellreguard celebra el II Trofeu Mancomunitat de la Safor amb altres dues partides. Aida i Myriam obriran foc contra Erika, Amparo i Anabel (16.30 hores). Després, Miquel i Jordi jugaran amb Joan iFerrando (18.30 hores).