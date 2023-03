El passat diumenge es va tancar el 12 Campionat Autonòmic Individual de Raspall - Trofeu Generalitat Valenciana amb les set finals pendents, corresponents a les sis categories masculines i la Quarta femenina.

El trinquet Eusebio de Sueca va ser novament la seu d’unes finals que comptaren amb la col·laboració de l’Ajuntament suecà. La Llosa de Ranes és l’únic municipi que ha guanyat vàries vegades aquest campionat de tots els que van jugar a la final.

Primera Masculina

A la final de 1ª masculina, Feo CPV Llosa de Ranes va obtindre la victòria enfront de Roberto CPV Alzira, el resultat va ser 15 – 25. En aquesta categoria cal destacar que ni Feo ni Roberto l’havien jugat mai.

Segona Masculina

En 2ª masculina, Saúl CPV Muro va perdre la partida davant Sergio CPV Muro en una partida en la qual Sergio es va imposar amb un resultat de 10 – 25.

Tercera Masculina

La final de 3ª masculina va ser per a Jose CPV la Llosa de Ranes que va superar a Roberto CPV Alzira en un resultat de 15 a 25.

Quarta A, Quarta B i Quarta C Masculina

En la Quarta categoría A Dani CPV Tamborí va véncer a Raúl CPV Faura en un resultat de 25 – 10. . En Quarta B, Carlos CPV Alzira es va imposar a Edu CPV Alzira amb un desenllaç de 25- 15 i en la final de quarta. Per a finalizar, en Quarta C masculina, Andreu CPV El Genovés va perdre contra Carlos CPV El Genovés que no va donar opció al seu rival amb un resultat de 5 – 25.

Quarta Femenina

En 4ª categoría femenina Silvana CPV Oliva es va imposar a Maria CPV Rafelbunyol en un resultat molt ajustat de 25 – 20.

Celia Beltrán, regidora d’esports de Sueca; Salvi Pardo, Tinenta d’Alcaldia de la Llosa de Ranes i Pau Gallego, Vicepresident de Raspall de la Federació de Pilota Valenciana, van fer el lliurament dels premis i medalles.