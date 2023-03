Les places de semifinals en la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda ja tenen una plaça assignada. L’equip representatiu de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, és el primer a aconseguir-ho. Tot gràcies a la victòria obtinguda al trinquet de Pelayo davant el combinat d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno, per 60-45. Així mateix, l’onzena jornada es va completar a Pedreguer on el trio de Montserrat, amb Salva Palau, Pere i Monrabal II, es va imposar amb un ajustat 60-55 sobre Pedreguer-masymas, amb Giner, Salva i Conillet. Un resultat que descarta a la formació de Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor, en la lluita per les semifinals.

Classificació

La classificació queda amb els vila-realencs al capdavant amb set punts. Els almussafencs guarden dues unitats i es van quedar a un pas de puntuar a Pelayo. En una partida totalment dauera, el primer i únic joc des del rest va arribar amb 50-45. Ja des del dau, José Salvador i companyia van aguantar les envestides rivals fins al triomf.

Per l’altre costat, els pedreguers si que van sumar una unitat, per acumular tres en total. Com el seu duel contra els d’Almussafes es va suspendre fins a una nova data, un dels dos equips quedarà mínim amb quatre punts i això és el que descarta als benidormers.

En este cas, la victòria de Montserrat va caure de la seua part, com podia ser per a Pedreguer-masymas, ja que va haver-hi ‘val’ per als dos trios en l’últim tanteig. Cal recordar que Salva Palau va actuar en substitució de Marc, baixa per unes molèsties físiques.

L’equip de Vicent s’aferra a la Lliga

El trinquet de La Llosa de Ranes va ser l’escenari on l’equip de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, va sobreviure a la XL Lliga CaixaBank de raspall. La victòria (30-5) sobre el combinat local, amb Iván, Murcianet i Ricardet, no sols significa que els barxetans s’aferren a la competició, sinó que també entren en la lluita per les semifinals.

Una derrota sentenciava a Vicent i companyia. Només guardaven un punt i amb dos més en joc, Barxeta necessitava sumar. Amb estos dos punts, els de la Costera igualen amb tres punts amb l’equip de Castelló, amb Marrahí, Raúl i Marc, formació que tanca les places de classificació a les eliminatòries.

Respecte a la partida, el resultat va ser massa ampli pel que es va viure a La Llosa de Ranes. Les urgències van provocar que els barxetans pegaren més i millor a l’hora de definir al davant i acabar els quinzes decisius.