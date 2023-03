Mala sort per a l’equip del Genovés i sobretot per al seu líder, Tonet IV, que es va veure obligat a deixar-se la partida de la Lliga CaixaBank programada a Piles per una punxada en l’abductor de la cama dreta. El trio de la Costera, que completen Ian i Bossio, manté de moment la tercera posició en la classificació i continua a 1 punt d’aconseguir la passada matemàtica per a les semifinals, on inclús podria accedir sense puntuar si altres resultats foren positius per als seus interessos.

La partida La partida estava encarrilada, almenys per a sumar eixe punt de la tranquil·litat. En la contra estava la formació de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor, ja classificada per a la fase final, i els dos equips anaven alternant en la consecució del joc del dau. Els de Xàbia sumaven més fàcil gràcies a les tretes de Vercher i els del Genovés igualaven a continuació. En el joc que va suposar les taules a 10, Tonet IV es va notar molèsties a la cama i fins i tot va parar un moment. En passar al rest i després de tres quinzes per als rivals, va decidir parar perquè no podia més. Ara cal esperar a conéixer el resultat de les proves mèdiques.