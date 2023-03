Les places per a les semifinals de la XL Lliga CaixaBank de raspall estan limitades i hui (18.30 hores) el trinquet de Xeraco viurà un duel clau per a saber els equips que es disputaran els últims llocs en l’última jornada. Els equips representatius d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi; i de Castelló, amb Moltó, Raúl i Marc; s’enfronten en el cartell que suposa el tancament de l’onzena data amb una situació d’urgències classificatòries. Sobretot per als olivers, ja que si no guanyen quedaran descartats per a la fase eliminatòria.

Classificació

I és que Salelles II, Brisca i Sergi ocupen ara mateix el farolet roig de la Lliga amb una unitat. Una puntuació que els obliga a sumar els dos punts a Xeraco. Precisament, el combinat que tanca els llocs d’accés a les ‘semis’ és el que estarà endavant. L’equip de Castelló és el quart classificat amb tres unitats.

En este cas, la victòria de Moltó, Raúl i Marc no significaria el bitllet automàtic per a ells mateixos. Això no obstant, l’opció de descartar un dels rivals en eixa lluita és suficient al·licient per als de la Ribera Alta.

Repassant el tauler, només hi ha dos trios amb la classificació assegurada: la formació representativa de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor; i el conjunt de La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet; amb vuit i sis punts respectivament.

Així, queden dues places per a completar el quadre de les semifinals que se les disputen quatre equips. A més d’olivers i castellonencs, els altres trios en la batalla són els representatius del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio; i el de Barxeta, amb Vicent, Seve i José. Els genovesins són els tercers amb cinc punts i un coeficient de tantejos suficient per a no viure amb tanta tensió la data final. En cas contrari, els barxetans són cinquens amb tres punts i una diferència de tantejos amb pitjor previsió.

Tot açò cal tenir-ho en compte per la partida de hui, ja que en l’última jornada es viurà dos enfrontaments directes: El Genovés contra Castelló i Barxeta davant Oliva. Amb tot açò, el resultat a Xeraco serà determinant per al futur de la disposició final de la fase regular.

Per últim, cal aclarir que Moltó entra com a rest en l’equip de Castelló en lloc de Marrahí, ja que no està disponible per a esta partida.