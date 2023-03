En una competició de llarga distància com és la XL Lliga CaixaBank de raspall cada joc és significatiu de cara a obtenir la classificació per a la següent ronda. És per això que la victòria sabatera (30-0) d’ahir del conjunt representatiu d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi, sobre Castelló, amb Moltó, Raúl i Marc; va provocar la resurrecció dels de la Safor en la lluita per entrar a les semifinals en l’última jornada i, a més, va atorgar el bitllet de manera indirecta a les eliminatòries per a l’equip del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio.

Els olivers necessitaven guanyar per a no ser el primer equip descartat de la segona fase. Amb només un punt al caseller, Salelles II i companyia van girar la truita i ara depenen d’ells mateixos en la data final. I és que els saforencs es mesuraran amb el trio de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, amb els quals comparteixen tres punts. Per altre costat, la gran diferència en el resultat dona la classificació al Genovés, ja que estos s’enfronten a Castelló en la següent jornada, però els de la Ribera Alta només podrien igualar a cinc punts, ara tenen tres, encara que no tenen opcions de tindre un millor coeficient de tantejos. Cal recordar que Moltó va substituir ahir a Marrahí, rest titular dels castellonencs. Baixa per lesió Les proves mèdiques realitzades a Tonet IV ahir diuen que «no és probable arribe a la pròxima partida del seu equip», va comunicar la Fundació per la Pilota. Amb tot açò, Canari és a hores d’ara l’opció més ferma com a substitut. Per altre costat, el trinquet d’Oliva viurà hui el duel de Lliga 2 amb Ximo i Rafa G. contra Ramón i Ibiza. Escala i corda La partida de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda entre els equips de Pedreguer-masymas, amb Giner, Salva i Conillet; i d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno, que va quedar ajornada es completarà demà al trinquet de Vilamarxant a porta tancada, segons va anunciar ahir la Fundació. A les 17:00 hores donarà inici un duel que començarà amb 45 iguals, tal com va quedar-se el lluminós a Castelló de la Plana quan les llums del recinte van fallar i es va decidir