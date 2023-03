Aida i Myriam van guanyar contra l’equip de Victoria i Júlia 25 per 10 en la final del II Trofeu Mancomunitat la Safor. Aquest resultat no reflexa la lluita que es va viure la vesprada del dijous al trinquet però, amb la duració de més d’un hora, la partida es va decidir a favor de l’equip d’Aida.

Al principi de la partida semblava favorit l’equip de Victoria però poc a poc tant Aida com Myriam es van fer amb la final. Les dues restos van estar molt encertades, per això, la treta va ser decisiva en cada joc. Myriam, amb més experiència, va estar més encertada que Júlia degut a que la jove jugadora de Tavernes de la Valldigna afrontava el seu primer campionat a l’elit femenina en parelles. La d’Alqueria d’Asnar es va afanyar per aprofitar aquesta oportunitat i es va avançar amb el seu joc.

Segona partida

Pel que fa la segona partida, l’equip de Diari i Alejandro va vèncer a Joan G. i Ferrando en una partida molt renyida. Els primers dos jocs els van aconseguir els guanyadors, aconseguint un resultat de 10 per 0. De seguida, l’equip de Joan G. va igualar-se 10 a 10 contra els seus contrincants. Es va aplegar a 20 per 20, on els quatre jugadors van mostrar un gran nivell de joc. Finalment, la partida es va tancar amb la treta de Diari i Alejandro.

El protocol de lliurament de trofeus per als jugadors i jugadores finalistes va correspondre a Joan Marco, alcalde de Bellreguard; Marcos Haro, regidor d’esports de Bellreguard; Assumpta Domínguez, presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor; Boro Femenia, vicepresident de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, i com a representats de la Federació de Pilota Valenciana, les vicepresidentes Bea Gavilà i Elena Gómez.