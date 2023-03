L’última jornada de la fase regular de les lligues CaixaBank va concloure amb dos resultats que van acabar de definir la classificació a ambdues modalitats. Per un costat, Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II, va véncer a Almussafes, amb De la Vega,Santi i Bueno, per 60-55 a La Pobla de Vallbona en un duel corresponent a la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda.

Per l’altre costat, Castelló, amb Marrahí, Raúl i Marc, va guanyar a casa per 30-25 al Genovés, amb Ian, Canari i Bossio, en la partida que va donar per finalitzada la fase regular de la XL Lliga CaixaBank de raspall. Uns marcadors que deixen als equips de Marc i Ian com a segons classificats en el seu respectiu tauler.

El triomf de Montserrat va caure en favor d’ells, com podia haver sigut almussafenc. L’espenta final dels de la Ribera Alta va permetre capgirar el marcador quan era de 50-55.

Pel que respecta a Castelló, la victòria va ser un duel de rests des de la zona més llunyana del dau.

Així, les semifinals en escala i corda seran Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, contra Pedreguer-masymas, amb Giner. Javi i Conillet; i Montserrat davant La Pobla de Vallbona, amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari.

Raspall

En raspall, les eliminatòries queden amb Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor, enfront d’Oliva, amb Salelles II,Brisca i Sergi; i El Genovés contra La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet.

El sorteig dels trinquets i dades de cada partida tindrà lloc el pròxim dimecres.