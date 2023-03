Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor, no havia guanyat en la segona fase de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda fins al dissabte. El 60-35 amb el que va concloure el lluminós del trinquet de Pelayo sobre el combinat de Pedreguer-masymas, amb Giner, Conillet i Carlos, va significar l’estrena del caseller benidormer.

Sense semifinals

Una trajectòria que no els ha servit per a arribar a les semifinals, però que els serveix per a acomiadar-se de la competició amb les millors sensacions. La victòria va resultar gràcies al bon paper oferit pels de la Marina Baixa, línia per línia, a diferència dels pedreguers, els quals van acusar els canvis d’última hora amb Conillet actuant al mig.

