Ja està tot clar a la XL Lliga CaixaBank de raspall. El quadre dels semifinalistes es va tancar al trinquet de Bellreguard amb la formació representativa d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi, com a classificats. La victòria sobre l’equip de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, per 30-15 va significar els dos punts necessaris perquè els olivers foren l’últim combinat en tancar el passe i de pas deixar sense oportunitat a l’altre trio en lliça, el de Castelló, amb Marrahí, Raúl i Marc, que es jugaven hui les seues opcions, sempre depenent del resultat entre Oliva i Barxeta.

Les matemàtiques eren clares. Si Oliva guanyava, era de semifinals. Per la seua part, Barxeta també necessitava véncer per a creure a arribar a les eliminatòries, encara que en este cas, si els barxetans no deixaven el marcador en 30-15, haurien d’esperar el resultat de Castelló.

No serà així, ja que l’actuació del trio oliver va estar a l’altura amb un Salelles II vorejant la perfecció, molt ben secundat per Brisca en l’anotació i per Sergi a l’hora d’aturar els atacs contraris.

Classificació

Lliga 2

A més, també va haver-hi Lliga 2 on Rafa i Momparler van guanyar a Ramón i Ibiza (25-5) a La Llosa de Ranes.