El calendari del món professional ha reduït una marxa amb l’aturada de la ‘Lliga CaixaBank 2023’. La celebració del X Mundial de Pilota a Mà que s’està produint al llarg d’esta setmana a Alzira va obligar a la Fundació per la Pilota, entitat organitzadora de les competicions d’elit, a obrir un parèntesi dins de la lliga de figures en la primera línia, ja que alguns dels participants es troben competint amb la Selecció Valenciana. Tanmateix, això no vol dir que la millor vaqueta estiga del tot aturada. A més de les partides del dia a dia, també hi ha una competició en marxa com és la III Lliga2.

Un espai principalment orientat als joves que treballen per a arribar a ser figures de l’esport dels valencians per a afavorir la seua progressió, encara que també hi participen pilotaris més consolidats.

Ben és cert que com els mitgers de la Lliga2 estan participant en la punta de la Lliga CaixaBank, el calendari ha sigut més flexible per alguns equips. Això no obstant, la fase regular comença a desvelar quins equips han començat amb major sintonia i quins han de millorar.

Lliga2 d'escala i corda

En escala i corda, Mario, Héctor i Javier Campos són els únics que ho han jugat més d’una jornada i han guanyat tot. Una condició que va mantenir-se en l’última jornada contra l’equip dels Palau, també invictes fins eixe moment.

Lliga2 de raspall

En raspall, Rafa i Momparler van conservar ahir el caseller a zero, en una situació semblant als escaleters, ja que van véncer a Ximo i Rafa G. per 25-20 a Oliva, estos últims invictes fins ahir. Hui serà el torn per a Favarero i Marc contra Ramón i Ibiza (17.00 hores), a Guadassuar.