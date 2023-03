Inauguració molt positiva de la selecció de pilota valenciana en el Xé Mundial de Pilota a Mà d'Alzira. Els jugadors i jugadores de la selecció valenciana aconseguiren guanyar totes les partides disputades ahir. “La valoració de hui ha sigut positiva, en algunes partides hem sabut refer-nos al començar perdent, i això ens dona una dosi de moral extra per a disputar la jornada de dimecres”, manifestà Juanma Garrido, tècnic de la selecció.

Joc Internacional masculí

Va obrir la competició la Comunitat Valenciana contra Euskadi en joc internacional, un partit que va guanyar 6 a 3, amb un inici fulgurant per part de Puchol II Nacho, Pere Roc II, Bueno i Giner (amb les substitucions de José Luis i Diego). Però sens dubte, la partida més renyida del dia va estar la que els va enfrontar a Itàlia, encontre que van guanyar per la mínima, 6 a 5. Entre les valoracions del cos tècnic, “ha sigut clau poder triar el camp per tindre el vent a favor al tindre el saque, cas d’empat a cinc, com així ha sigut, però la intensitat de tots els jugadors ha sigut determinant”.

Per últim, la partida jugada durant la vesprada davant Portugal va valdre per a classificar-se per a les semifinals de Joc internacional, al guanyar per 6 a 0.

Joc Internacional femení

El grup de joc internacional femení, que enfronta totes les seleccions, també va tindre les valencianes com a protagonistes.

La Comunitat Valenciana va guanyar 6 a 0 a Itàlia, 6 per 4 a Euskadi, 6 per 2 a Països Baixos, i 6 per 0 contra Bèlgica. Segons Garrido, “les jugadores han desplegat un joc molt gran, tot i que el moment més fluix que han viscut, ha sigut la primera partida contra Euskadi, han patit però també han aconseguit girar el resultat”.

Precisament serà Euskadi la selecció rival de les valencianes, en una final que es jugarà a partir de les 15:00 hores al Poliesportiu Venecia d’Alzira.

Frontó Valencià masculí

Per últim, a la modalitat de frontó valencià la parella valenciana va ser molt superior a la resta dels seus contrincants. Guanyaren les dos partides que van disputar: davant Veneçuela, per un resultat de 21-4, i contra Xile, per 21 a 2. “Tant Pere Roc com Adrián han sigut molt superiors als rivals als que s’han enfrontat”, valorà l’entrenador Juanma Garrido.

Frontó Valencià femení

Durant el dimecres continua la lligueta de la fase regular classificatòria. Pel que fa a les jugadores, també debutaren en aquesta modalitat amb la disputa de les partides contra Xile, a les que guanyaren 21 per 3, i per últim, Països Baixos amb 21 per 4 a favor.