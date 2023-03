La Comunitat Valenciana i Bèlgica seran els dos equips que lluitaran pel títol de llargues del Mundial de Pilota 2023, aquest dissabte a partir de les 15:45h en la plaça de la Generalitat d’Alzira, i en directe per À Punt.

La selecció hagué de treballar de valent per a fer-se amb el bitllet per a la final. A semifinals, la partida entre valencians i neerlandesos va estar plena d’alternatives. Els valencians van establir un 3-0 que els donava prou tranquil·litat. Poc després, amb 4-1, l’equip neerlandès va remuntar fins capgirar el marcador i avançar-se 4-5.

Els de Vicent Molines i Juanma Garrido tiraren d’orgull i aconseguiren igualar a 5. I ja en l’últim joc, amb la solvència de les banques i la solidesa al rest, van traure una partida que s’havia posat costera amunt. Lluitaren per un lloc a la final les banques José Luis i Diego, junt a Pere Roc II, Giner i Nacho.

Bèlgica, finalista en guanyar a Euskadi

D’altra banda, Bèlgica va aconseguir el pas a la final després d’imposar-se per 6-3 al combinat d’Euskadi. Per a Vicent Molines, Bèlgica «és un equip amb molta entitat, molt competitiu, i té jugadors que lluiten cada punt i no donen mai el partit per perdut. El jugador Tanguy Metayer està liderant a l’equip amb la seua potència des del rest, i unint-lo amb el seu carisma».

Fins a quarts en one-wall masculí

Al Pavelló Pérez Puig continuà la jornada amb la modalitat de one-wall. En categoria masculina, els nostres jugadors van perdre totes les opcions en quarts davant Euskadi, que es va tornar a imposar, com ja va fer a la fase regular, per 0-2. Els bascs Amantegi i Ziarrusta II no donaren opció en el primer set a Sacha i Salelles, ràpid i amb un resultat de 21-11. El segon, amb l’entrada de Conillet per Salelles II, i amb alguna que altra jugada controvertida, va finalitzar 21-19. Res es pot exigit als membres de l’equip de one-wall valencià que donaren tot el que saberen davant un combinat d’Euskadi superior.

El One Wall, altra medalla d’argent per a la selecció

La final de one wall femení va tindre com a protagonistes les seleccions de Comunitat Valenciana i Països Baixos. Enmig d’un gran ambient de públic preferentment local, Mar i Victòria van perdre -com va ocórrer a la fase regular- davant la parella de Harmke i Marrit els dos sets pel mateix resultat de 21-13.

Els inicis de cada set van ser molt igualats, fins i tot amb lleugers avantatges en el marcador per a les valencianes. Per contra, les segones parts van caure de manera més clara cap al costat de les frisones. L’equip holandés aconsegueix l’or, prenent el relleu d’Euskadi, mentre que la Comunitat Valenciana puja un graó respecte del mundial de Colòmbia en 2017 on va ser bronze.

Victoria acaba el Mundial amb un sabor «agre-i-dolç, perquè no han pogut desplegar tot el que havien entrenat, és la primera volta que Mar i jo som l’equip titular en l’absoluta, i potser el gestionar eixa pressió ens haja fet jugar menys del que nosaltres haguerem volgut».

A la fase de lligueta, el combinat valencià havia superat, amb Mònica i Irene, a Itàlia per 2 a 0 (21-13 i 21-11). La fase regular es va tancar contra la parella belga, amb Mar i Victòria com a representats valencianes. La selecció es va imposar per 21-12 i 21-9, triomf que li donà l’accés a la final contra Països Baixos.