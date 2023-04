El combinat de la Comunitat s'imposà per 6-2 a Bèlgica en una brillant partida de llargues de tots els jugadors. La selecció de la Comunitat Valenciana ha complit l'objectiu. Tot i els diferents entrebancs trobats pel camí, el combinat dirigit per Vicent Molines, Juanma Garrido i Arnau Oliver va completar aquest dissabte la seua participació al Mundial d'Alzira 2023 amb la victòria a la final de llargues, celebrada a la Plaça de la Generalitat del municipi alzireny, davant Bèlgica, per 6-2.

Tot i que abans de la partida el grup valencià ja coneixia que era campiona del món en la categoria masculina, la formació de la Comunitat, amb Diego i José Luis a la banca, Sacha, Giner i Pere Roc II, va signar una final molt completa. Els belgues no ho posaren fàcil; la igualtat va ser la tònica durant la primera meitat de la partida.

Els valencians s'adjudicaren el primer punt, però Bèlgica equilibrà ràpidament el marcador. El mateix va ocórrer en els dos jocs següents, amb la qual cosa s'establí un 2-2 que confirmava que cap dels dos equips estava disposat a regalar res i que les fortes ratxes de vent dificultaven el joc d'uns i d'altres. Però el combinat de la Comunitat va continuar treballant de valent, van emergir els millors traures des de la banca de Diego i José Luis, mentre que al rest Sacha, Giner i Pere Roc afinaren el punt de mira i els nostres començaren a créixer i a creure.

El marcador dels belgues ja no es va moure. L'equip de la Comunitat va fent, en paraules de Molines, "el treball de formigueta", lluitant per cada quinze i cada metre de la canxa per a defendre les ratlles, i a poc a poc s'asseguraren un avantatge inassolible per als seus rivals.

Amb 5-2, la selecció es plantà amb un val-net 'i lo altre', però Bèlgica va reviscolar i arribà a igualar val a val. Per fi, el següent quinze va ser el del triomf dels nostres, el del títol de llargues, el del 'manteo' del primer seleccionador i el del compliment de l'objectiu.

Per a Vicent Molines, "l'equip tècnic no tenia cap dubte de la capacitat d'aquesta selecció, ens hem sobreposat a totes les adversitats durant la preparació d'aquest Mundial, hem escollit al millor grup de jugadors i jugadores; la prova és l'actitud i el comportament; no puc més que dir gràcies, en aquesta la meua última experiència com a seleccionador, i ara cal celebrar-lo com toca, i tindre clar que els valencians i valencianes tenim molta pilota en la sang i molta pilota que jugar".

En paraules de Marc Giner, "la modalitat reina en el Mundial sempre ha sigut les llargues i nosaltres voliem guanyar a llargues. Hem fet un gran Mundial. El grup que hem fet ha sigut increíble. Per a poder competir i guanyar fa falta un grup espectacular com el nostre, com moltíssim nivell, que són punters en les seues modalitats i són capaços d'estar en la reserva i animar com el que més".

La selecció valenciana revalida el títol de campiona del món

El combinat de la Comunitat s'ha coronat novament el millor del món, com ja va fer al passat Mundial de Colòmbia 2017, tornant a demostrar el gran nivell, tot i que s'han donat cita a Alzira seleccions amb un important potencial. Els valencians ha completat la setmana a Alzira amb dos medalles d'or, tres medalles d'argent i una de bronze.

En la classificació general masculina, els valencians han sigut els que més punts han totalitzat. Els dos campionats en llargues i joc internacional atorguen un total de 8 punts (4+4), als que s'ha de sumar el punt del bronze de frontó. En total, la Comunitat reuneix 9 punts, per davant dels 6 que ha obtingut Euskadi, repartits en els 4 de frontó i els 2 de one wall.

Pel que fa a la categoria femenina, les jugadores de la Comunitat han finalitzat segones. Les tres medalles d'argent han suposat 6 punts, només per darrere d'Euskadi, selecció que de nou s'ha emportat el primer lloc amb els 9 punts fruit dels campionats de joc internacional i frontó (4+4) i un pel bronze de one wall.