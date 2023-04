La selecció femenina de la Comunitat Valenciana ha donat un pas endavant en la cita mundialista de 2023. El combinat format per Victoria, Mar, Ana, Amparo, Irene i Mónica ha finalitzat subcampiona en les tres modalitats femenines d'aquesta desena edició. Tant en joc internacional com en frontó i en one wall, les nostres representants s'han plantat en la final després d'una fase regular brillant i on només els equips més potents les han privat de penjar-se la medalla d'or.

D'aquesta manera, la formació femenina ha millorat els resultats de l'anterior mundial, la cita de Colòmbia 2017, on Victoria, Mar, Mónica i Ana Giner participaren només en one wall individual i parelles, modalitat en què s'emportaren la medalla de bronze.

Les jugadores dirigides per Vicent Molines, Juanma Garrido i Arnau Oliver han format, segons Molines, "un engranatge quasi perfecte per la seua polivalència, ja que les sis seleccionades han participat en totes les modalitats, tenint molt clar el seu rol en cada moment, ho han donat tot i poden estar orgulloses de la seua actuació". Encapçalat per Victoria, el grup ha donat el màxim i ha mostrat un nivell de maduresa que permet ser optimistes de cara al futur.

Per modalitats, la selecció femenina arribà a la final de joc internacional després de completar una fase regular immaculada, amb triomfs davant Itàlia, Euskadi, Països Baixos i Bèlgica. A la final, les valencianes no pogueren fer valdre l'avantatge de 3-1 i van ser superades per les basques (3-6).

En frontó, també va ser Euskadi el nostre botxí a la final; de fet, a la lligueta prèvia també va imposar-se a la Comunitat, resultat que es va repetir en la partida pel títol, protagonitzada per Victoria i Ana per part de valenciana.

Pel que fa al one wall, van ser els Països Baixos els que trencaren el ple de triomfs del nostre combinat a la fase regular i després a la final, on Victoria i Mar, que s'estrenaven com a parella en la selecció absoluta, van fer l'impossible, sense èxit, per superar a la potent parella neerlandesa.

Un or i un bronze per a aconseguir el Mundial

La selecció masculina de pilota valenciana ha obtingut un Or en Joc Internacional, un bronze en frontó i ha quedat eliminada en quarts de final de one-wall. Sens dubte el millor rendiment del combinat de Molines, Garrido i Arnau s’ha tret en internacional, on els valencians han revalidat el títol que van guanyar en Colòmbia 2017.

Clau ha estat la figura de Puchol II, que ha portat endavant l’equip amb la seua interpretació del joc, tant dins com fora del terreny de joc. Aquesta modalitat havia sigut preparada pels tècnic amb cura, i s’han arribat a realitzar un total de 8 entrenaments. En paraules de Juanma Garrido, “també ha estat clau la posició que ocupaven els diferents jugadors a l’hora de traure, ja què el vent influïa en l’elecció de camp o pilota”.

El bronze aconseguit en la modalitat de frontó, ha sumat un punt molt valuòs, per a l’obtenció de la victòria en el mundial masculí absolut. El joc desenvolupat per Adrián i Pere Roc II en la fase regular ha rosat la perfecció.

Després del desgast del partit contra Quebec en quarts de final, i la càrrega del matí jugant a joc internacional, sobretot per al benidormer Pere Roc II, va pesar en el tram final de la semifinal contra Euskadi.

Per al tècnic Arnau Oliver, “ha hagut un nivell altíssim perquè hi ha moltes competicions en el dia a dia de one-wall, i tenen molt clar l’estratègia a desenvolupar durant la competició. I pel que fa a nivel de la nostra selecció ens ha faltat rodatge entre Sacha i Salelles, perquè la immediatesa del Mundial només ens ha permès fer tres específics conjuntament de one-wall, tots dos han tingut un rol molt similar i no han acabat de confluir amb l’efectivitat que deurien d’haver-ho fet. En el moment en que ha participat Conillet junt amb Sacha han tingut un major enteniment perquè si han sigut parella anteriorment, el que ens demostra que per a següents entrenaments internacionals hem d’incidir molt més en els entrenaments d’aquesta modalitat”.