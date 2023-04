La Lliga2 en la modalitat de raspall acaba de superar l’equador de la fase regular i ja té adjudicat un dels quatre llocs de les semifinals; serà per a Rafa d’Alzira i Momparler, que van guanyar Boronat i Bossio per 25-10 al trinquet de Xeraco.

Rafa i Momparler no solament són semifinalistes, sinó també seriosos candidats al títol perquè la seua excel·lent trajectòria així ho confirma, sent els únics que encara no coneixen la derrota. A més a més, el seu nivell corrobora la seua situació en la taula classificatòria.

La partida

La d’ahir va ser una altra actuació de saber estar, de mostrar una magnífica compenetració i d’executar amb criteri i eficàcia, a més contra l’altra parella que arribava invicta a la cita.

Ambdós pilotaris van jugar de manual a Xeraco. El rest d’Alzira va fer patir els contraris amb el traure, va restar amb contundència i va arrencar aplaudiments a l’escala amb rebots dirigits a la llotgeta i raspades encarades a la galeria.

Per la seua part, el punter de Senyera va ser un frontó quan van ocupar la posició del rest i va parar la gran majoria de les tretes de Boronat. I quan era Bossio qui carregava davant, Momparler tornava a aparéixer per a evitar que la pilota arribara darrere. I si en defensa va jugar molt, en atac va estar fins i tot millor amb rematades baix l’escala tremendament precises quan tocava pegar des del dau o disparant dalt quan calia sumar des del rest.

L’acoblament entre els dos joves jugadors va ser un altre punt a favor per a superar els seus rivals. Es van parlar, van rectificar posicions i van tornar al lloc, de manera que quasi sempre estaven els espais coberts.

concessions Boronat i Bossio també van deixar clar que la seua segona posició i el fet d’estar imbatuts fins ahir no ha sigut fruit de la casualitat.

Esta parella pinta molt bé encara que ahir no va jugar tot el que pot. Per moments, probablement obligats per la necessitat de remuntar, van caure en la precipitació i a més van fer més concessions de les que caldria en rematades clares que no van concretar i pilotes que van tirar a l’escala, que els rivals van aprofitar per a fer quinze.