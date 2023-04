Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana, s’acomiadà com a seleccionador al passat Mundial celebrat a Alzira amb honors després d’un nou títol absolut. Al front de la selecció valenciana, Molines ha aconseguit dos campionats masculins (joc internacional i llargues), un tercer lloc en frontó, quarts de final en one wall i el campionat absolut masculí, a més de tres subcampionats en categoria femenina (joc internacional, frontó i one wall). Diego López (Diego d’Onda) ha estat triat com a millor jugador Sub-21 del Mundial. Amb 19 anys va destacar tant en la final de joc internacional com en la competició de llargues, des de la posició de traure. Molines resumeix així el Mundial jugat a casa.

Balanç esportiu de la selecció

«El balanç esportiu de la selecció valenciana és molt positiu. Les xiques han jugat totes les finals i si hagueren tingut un poquet de sort haurien guanyat alguna final i haurien sigut també campiones del món, però és molt important saber on estem i el nivell que tenim. Quant als xics, han oferit un rendiment molt gran. Han quedat campions en dos modalitats, llargues i joc internacional; la modalitat autòctona, el frontó, no era la més autòctona que podíem tindre per fer molt més positiu el resultat. I en one wall ens vam trobar un gran nivell general. Anys enrere es pensava que els valencians, només per ser valencians, anàvem a guanyar amb la mà esquerra, i hui en dia veiem que hem d’emprar les dos mans per a poder guanyar i traure un rendiment molt alt perquè cada vegada les seleccions que acudeixen al Mundial són més potents».

Ambient dins del grup

«Com és característic des de la meua etapa a les categories joves, sempre intente crear un bon ambient perquè portem amb material sensible i de primera quant a qualitats tècniques i tàctiques, i hem de cuidar eixe ambient de cohesió de grup, d’obrir-se, d’emocionar-se, de gaudir del que fan, per a traure el màxim rendiment. Crec que ho hem aconseguit, que hem trencat barreres que podia haver-hi entre jugadors, jugadores, tècnics; ens hem conegut, unit llaços i fet amistat entre moltes de les persones que han format part de l’expedició, i això també ha sigut un èxit».

Nivell general

«Encetàvem el Mundial com sempre, com una selecció favorita al títol. Però eixe títol sempre costa molt i en este Mundial ha costat moltíssim. Hi ha hagut seleccions com Bèlgica, que no ha aconseguit cap campionat, però sempre ha donat molta batalla perquè és molt competitiva. Una de les grates sorpreses i revelacions del Mundial han sigut els Països Baixos, han fet un mundial molt complet i haurem de tindre’ls en compte per al futur, han guanyat en one wall masculí i femení i en joc internacional i llargues han arribat a les semifinals. Itàlia ha tornat a marcar els compassos del joc internacional. Anglaterra, en one wall, va arribar al tercer lloc. Euskadi ha sorprés en la modalitat de one wall, amb un rendiment molt alt. També els va afavorir la modalitat de frontó, que s’adapta més al que juguen ells per a obtindre uns resultats molt més satisfactoris. Pel que fa a Sudamèrica, Puerto Rico en one wall també és molt potent, Colòmbia sempre és una selecció que també dóna sorpreses, Equador ha sigut subcampió de frontó, Argentina també va destacar en one wall... Cada vegada hi ha més candidats al triomf, i de cara al pròxim Mundial cal preparar-se molt, hi ha un nivell de competitivitat grandíssim».

Seguiment del Mundial

«El Mundial ho ha seguit molta gent. La ciutat d’Alzira s’ha bolcat, l’Ajuntament ha posat tot el que tenia al seu abast per fer que fóra un èxit. Els diferents centres educatius d’Alzira han acudit en diferents dies per a poder gaudir del Mundial, l’alumnat ha sol·licitat autògrafs als jugadors i jugadores, s’han fet fotos, han acompanyat i donat suport i alegria. Acabar la partida i tindre allí a 300-400 xiquets i xiquetes aplaudint-te, rodejant-te ens ha omplit molt. També ha vingut gent universitària a interessar-se per la selecció, gent de Secundària per a fer treballs acadèmics... I molts aficionats han vingut a conéixer i disfrutar de les modalitats, competicions, jugadors i jugadores d’altres països. Han pogut comprovar que hi ha molt de nivell i que costa molt guanyar».