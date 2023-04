La selecció que va representar a la Comunitat Valenciana en el recent Mundial de Pilota d’Alzira, i que es va proclamar campiona absoluta, va visitar aquest dimecres el Palau de Presidència de la Generalitat Valenciana, on va ser rebuda pel Molt Honorable President, Ximo Puig.

La representació dels jugadors, jugadores i el cos tècnic que van participar en la cita mundialista de fa dos setmanes va estar acompanyada pel president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines i el vicepresident Pedro López, a més del president de la Confederació Internacional de Pilota a Mà (CIJB), Alberto Soldado, i l’alcalde d’Alzira -seu de la competició-, Diego Gómez, i d’altres autoritats.

Declaracions

El president de la Generalitat va destacar: "És un orgull com a valencians que la nostra selecció haja aplegat a ser campiona. “En qualsevol cas ja és un orgull que la pilota siga el nostre esport però aplegar a guanyar i representar a tota la nostra societat valenciana és molt important”. Puig va desitjar que els jugadors i jugadores “continuen amb molt d’èxit, treballant i transmetent els valors de la pilota que són els que representen a la societat valenciana”. També va remarcar que la pilota, “a més de ser un esport de passat, és un esport de futur i això és el que representa cada jugador i jugadora de la nostra selecció”.

Per la seua part, Vicent Molines, màxim responsable tècnic de la selecció durant el Mundial, va subratllar que es tracta “d’un dia de celebració en un marc incomparable com és el Palau de Presidència de la Generalitat Valenciana”. Molines va agrair a les institucions que col·laboren amb la pilota valenciana. També se’n va voler recordar “dels clubs i de les escoles que faciliten que els jugadors i jugadores apleguen al nivell que tenen ara”. Va destacar que s’ha creat “un equip de jugadors i jugadores que han anat tots a una, amb molt de recorregut i molt de camí per davant per a aconseguir molts objectius”.

Éxits de la selecció de la Comunitat Valenciana

La selecció de la Comunitat Valenciana es va proclamar campiona absoluta del X Mundial d’Alzira 2023 a la categoria masculina, on va conquistar el títol en les modalitats de llargues i joc internacional. A més, els valencians es van penjar el bronze en frontó i arribaren a quarts de final en one Wall.

Pel que fa a la categoria femenina, el combinat valencià aconseguí la medalla d’argent en les tres modalitats disputades -joc internacional, frontó i one wall-, i va finalitzar segona en la classificació, per darrere d’Euskadi, el que suposa pujar un nivell en comparació al tercer lloc signat al Mundial de Colòmbia 2017.

A més, el jove jugador Diego López va ser coronat com el millor jugador Sub-21 del torneig.

Representació valenciana al Mundial d’Alzira

La representació valenciana al Mundial d’Alzira va estar formada per Xavier Puchol ‘Puchol II’ (Vinalesa), Nacho Chacón (Beniparrell), Rodrigo Sebastià ‘Pere Roc II’ (Benidorm), Marc Giner (Murla), Sacha Kruithoff (Orba), Josep Roig ‘Conillet’ (Orba), Diego López (Onda), Víctor Bueno (Meliana), José Luis Calvo (Benidorm), Adrián Benito (Quart de Poblet) i Carlos Salelles ‘Salelles II’ (Oliva), en categoria masculina; Victoria Díez (València), Mar Giménez (Bicorp), Ana Puertes (Beniparrell), Amparo Martí (Moncada), Irene Badia (Massamagrell) i Mónica Moya (Massamagrell), en categoria femenina; i Vicent Molines, Juanma Garrido, Arnau Oliver i Jorge Salvia com a membres del cos tècnic.