Les semifinals de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda es veuen trastocades per les pitjors de les notícies, en forma de lesió. Giner no podrà ser de la partida el pròxim divendres al trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia per unes molèsties musculars que arrossega el de Murla. Francés serà el seu substitut com a rest de l’equip representatiu de Pedreguer-masymas. Així, el de Petrer completa el trio amb Javi i Conillet que s’enfrontarà en l’anada de les ‘semis’ amb el combinat de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo.

Segons va informar la Fundació per la Pilota Valenciana, entitat organitzadora del món professional de la vaqueta, Giner es va sotmetre a unes proves en la Clínica IVRE+ que deixen un diagnòstic d’unes molèsties musculars que requereixen un temps de descans per a evitar mals més grans. Salva Palau, primera opció Amb això, Francés entra en escena, encara que no era la primera opció. Tal com va comunicar la Fundació, Salva Palau era l’escollit per a substituir a Giner per la seua condició de reserva en la competició. Tot i esta designació, l’escaleter d’Alginet ha tingut mala sort, ja que en la partida del passat dilluns a La Pobla de Vallbona, Palau es va fer mal i no es troba en condicions d’afrontar un duel de l’exigència d’una semifinal de la Lliga CaixaBank. Així, el motiu per escollir a Francés és que va ser el primer rest a quedar descartat en l’actual edició. Francés va deixar de lluitar pel títol quan el seu equip va ser la formació eliminada en la primera fase. Per a mantenir el nivell en l’equip de Pedreguer-masymas i davant l’absència de reserves d’una escala similar, el criteri de la Fundació és convocar als pilotaris que ja estan fora del campionat. En eixe ordre, el de Petrer era la primera opció. Lliga2 David i Sergi es van acomiadar de la III Lliga2 de la millor manera. Esta parella va guanyar a la composta per Ramón i Ibiza per 25 a 5 al trinquet de Castelló de Rugat. No obstant això, la victòria no pot evitar que David i Sergi es queden fora. Tot i que ara ocupen la quarta plaça que dona accés a les semifinals, els seus immediats perseguidors guarden un punt menys i han d’enfrontar-se entre ells.