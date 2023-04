L’equip de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, van ser els primers a pegar en les semifinals de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda. El 60-25 d’ahir sobre els representatius de Pedreguer-masymas, amb Francés (substituint al lesionat Giner), Javi i Conillet, els quals actuaren com a locals, suposa el primer avantatge d’una eliminatòria que haurà de completar-se amb altre triomf en la tornada. En cas contrari, el finalista es decidiria amb una pròrroga al millor de tres jocs.

Marc, Pere i Monrabal II s’emporten l’anada de la segona semifinal

Quan les adversitats són prou grans, hi ha jugadors que no s’amaguen i donen la cara més que mai, però és que si ajuntes a tres pilotaris que funcionen junts a la perfecció, estos són capaços de tombar al número u en el recinte més favorable a les seues característiques. Marc, Pere i Monrabal II, equip de Montserrat, es van emportar ahir l’anada de la segona semifinal de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda després de véncer al trio de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, representatius de La Pobla de Vallbona, per 60-45.

Precisament, el trinquet on va tindre lloc la partida va ser el dels poblans. Una instal·lació més curta de l’habitual, on la tècnica prima més que la força. Tal volta per això la zona del rest era definitòria en l’anotació. Almenys fins als 25 iguals.

A partir d’ací, Marc i companyia van ficar una marxa de més. Ben és cert que el dau dels montserratins s’executava amb major facilitat. Una diferència de dos jocs que va tindre continuació a posteriori. Montserrat acoblada i carregant sobre els mitgers contraris. Una fórmula que es va resoldre amb quatre jocs seguits a partir del 35-30. Els poblans van recuperar els colpejos inicials en els tantejos finals per a retallar distàncies, però ja va ser tard.

Mario, Héctor i Javier Campos són els primers a certificar el passe a les ‘semis’ de la III Lliga2 d’escala i corda. El 60-45 a Petrer sobre Diego d’Onda, Bueno i Muedra II va atorgar-los la classificació i continuen invictes.