El passat diumenge es va celebrar la segona jornada de la II Copa President de la Diputació d’Alacant de raspall femení professional. Els trinquets de Xàbia i Ondara van acollir dos partides cadascú, corresponents a enfrontaments de Primera i Segona categoria.

Primera categoria

Amparo de Moncada i Aida de Moixent deixaren clar al imponent recinte de Xàbia que van a per totes a la Primera categoria de la competició, es van entendre a la perfecció i es van mostrar molt contundents, com ho demostra el 10-25 final. Irene de Massamagrell i Myriam de l’Alqueria d’Asnar, per la seua part, plantaren cara, però les va faltar encert encara que al principi de la partida van començar molt fortes. Aida i Amparo encapçalen la competició amb victòries en la primera i segona jornada.

Al trinquet d’Ondara hi havia moltes ganes de veure en acció a les dones d’èlit. En mig d’un gran ambient, Victoria de València i Anabel de Tavernes es van fer amb la partida treballant de valent, ja que malgrat el resultat (25-15); Ana, Natalia i Júlia no ho van fer fàcil amb una partida llarga i molt renyida.

Segona categoria

A la Segona categoria, la partida que obrí la competició a Xàbia va ser per a Erika i Vanessa. La parella blava es va fer amb el primer joc des del rest. La partida va continuar amb les dos jugadores blaves mot fortes, encara que Paula i Claudia cada volta estaven més assentades i segures a la canxa, però va ser tard i la partida va acabar amb un resultat de 5-25.

A Ondara, Ivet i Isabel s’imposaren per 25-5 a Aina i Andrea. Les blaves dominaren des del principi i es feren amb els primers jocs, primer al dau i després al rest. Les roges no es rendien, però esgotaren les seues últimes oportunitats i Ivet i Isabel es van acabar imposant.

Pròxima jornada

La pròxima jornada decidirà a les finalistes de la competició. El divendres en Pedreguer es podran veure partides a partir de les 17:30h, el primer torn serà per a la partida de Segona categoria que enfrontarà a Ivet i Isabel contra Paula i Claudia. A continuació es disputarà una partida d’escala i corda i per concloure la vesprada de pilota al trinquet arribarà el torn de la gran partida de 1ª categoria, la qual enfrontarà a Ana, Natalia i Júlia contra Aida i Amparo. En aquestes partides podrem veure a les parelles ja classificades per a la gran final, ja que tant l’equip d’Ivet i Isabel en Segona i el d’Aida i Amparo en Primera, han sigut els equips més regulars al llarg de la competició.

El diumenge es disputaran les últimes partides de la jornada al trinquet de Benidorm. En les dues categories es jugaran el pase a la gran final, en primer lloc serà el torn de la Segona categoria, on Erika i Vanessa jugaran contra Aina i Andrea. A continuació serà el torn de la Primera categoria, on Victoria i Anabel s’amidaran a Irene i Myriam. En ambdues partides, la parella que aconseguisca la victòria accedirà a la gran final, la qual es disputarà el dia 1 de maig al trinquet de Benissa.