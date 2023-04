En la temporada professional de la pilota les competicions de referència són, per ordre cronològic, la Lliga, el Campionat Individual, la Copa i el Trofeu Mestres. En el tram final de l’any passat també es va crear el Campionat Mà a Mà, el qual s’espera que es consolide com a gran esdeveniment, mentre que en estiu, les figures del trinquet canvien d’hàbitat per a participar en el Trofeu de Frontó.