La final de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda tindrà lloc el pròxim dissabte al trinquet de Pelayo. Un títol que es decidirà en dos equips amb un estil diferent i una trajectòria marcada per les circumstàncies. El trio de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, és el que millor estat de forma guarda, tal com es va veure en les semifinals i la segona fase. Per la seua part, Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, representatius de La Pobla de Vallbona, arriben a la final després de patir per a classificar-se a través d’una pròrroga. Tot açò es va explicar ahir en la presentació de la partida que decidirà la Lliga. Una cita que va tindre lloc ahir a la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports amb la participació de tots els jugadors finalistes.

La partida serà retransmesa en directe per la televisió pública autonòmica, À Punt, a partir de les 17.30 hores.

En l'acte han participat el director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya; i el president de la Fundació per la Pilota Valenciana, Juan Ureña.

També han assistit a la presentació la regidora d'Esports de l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona, Iris Marco, i el seu homòleg en el consistori de Vila-real, Javier Serralvo.

Intervenció dels jugadors

«És un equip molt diferent del nostre, però alhora semblant en el sentit que són molt complets i tenen totes les facetes, tant en atac com en defensa, de pilotades soltes, de tàctica i aguant. No descobrirem ara que Puchol II marca la diferència i crec que ha sabut liderar i fer jugar als seus companys. Álvaro pot ser més emocional, però és explosiu i àgil, i soluciona a la perfecció la tasca de fer quinzes. Hilari està sent la punta que necessita tot equip: parant moltes pilotes i sent intel·ligent que aporta molta faena», així va definir Nacho als contrincants. Quant a la tàctica per a la final, Nacho ha assenyalat que “és complicat acabar pilotes a este equip perquè està molt ben cobert. La manera estàndard és trobar els punts febles, que en este cas seria la mà esquerra. Però sobretot crec que hem de procurar fer els quinzes llargs i treballar-los. També serà fonamental no cometre errors. Hem de jugar a passar-la i a tindre la iniciativa”.

«Des de la presentació de la Lliga, ells ja eren uns dels favorits. José passa molta pilota i pega fort. Guillermo està molt ben consolidat a la punta i Nacho és el millor mitger. No erra, és concret, li pega amb les dues mans i no veig que l’equip tinga molt error. La final serà de desgast i de no cometre errors, així com de tancar els quinzes quan els tinguem clars», va comentar Álvaro Gimeno respecte als representatius de Vila-real.

Així mateix, ambdós equips tenen un líder, Nacho pels vila-realencs i Puchol II pels poblans. «Tornar a la final és un premi a l’esforç. Han sigut moltes hores invertides amb Álvaro i Hilari per a preparar les partides i eixe treball té ara la recompensa de jugar per a intentar ser campions. Són jugadors que en un futur pròxim seran referents jugant al mig», va explicar Puchol II.

Al rest de l'equip contrari, José Salvador, se li ha demanat que valorara les sensacions que ofereix jugar una final de Lliga per primera vegada. “Estic vivint sensacions molt diferents de les que coneixia. Intente portar-ho de la millor manera possible i de moment estic molt content i gens nerviós. A poc a poc vaig fent camí en la pilota; potser em falta tancar un campionat important i donar eixe colp damunt de la taula, però estic treballant i sacrificant-me per a aconseguir tindre un nom i fer coses importants”, ha dit.

Faltava conéixer l'opinió dels punters. Hilari ha explicat la importància de la fortalesa mental i de la comunicació per a superar moments complicats, com la derrota en la partida d'anada de la seua semifinal. “Intentem començar forts, però vam tindre inseguretats. Jo em vaig posar nerviós. En una semifinal, el que no tinga nervis és que ha jugat moltes semifinals. No va ser un problema de jugar, sinó de comunicació. L'assumpte anava malament, no féiem res per a solucionar-ho i ho paguem amb la derrota. Però vam aprendre d'això; per a la tornada vam entranar bastant i parlarem com a equip per a repartir tasques. Sense eixes xarrades, hui no seríem ací. Vam donar les nostres opinions, les vam compartir amb Puchol II, el nostre líder, perquè juguem per a ell. Qualsevol pot errar, però el més rellevant era parlar”.

Quedava fer l'anàlisi de l'escenari de la final, el trinquet Pelayo, tasca que ha assumit Guillermo. “Jugar una final en Pelayo és un somni per a qualsevol xiquet. Qualsevol d'ací, des de xicotet vol debutar en la catedral. Crec que és un trinquet que afavoreix a cadascú depenent de les seues particularitats. És molt gran i tres contra tres estarà competit. El tema de les facultats de cada equip dependrà també de factors com la concentració, els nervis, la posició que ocupes, com et col·loques en la pista i visualitzes cada jugada. És una oportunitat per a aprofitar. Els dos equips tenim les nostres armes que poden anar bé en un trinquet tan particular. Cal estar atents i sobretot gaudir la final”.

Autoritats

Jaime Casas, director d'Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, ha sigut l'encarregat d'obrir l'acte. En les seues declaracions, i després de felicitar els finalistes, ha destacat que “en CaixaBank, estem orgullosos de donar suport a esta competició que millora, any rere any, per a situar la pilota valenciana i als seus jugadors en el lloc que, sens dubte, mereixen. Ens sentim orgullosos de donar suport a este campionat, de formar part d'este esport per tot el que significa en la nostra terra, tradició, història i cultura en la Comunitat Valenciana”.

També ha intervingut en la presentació Josep Miquel Moya, director general de l'Esport de la Generalitat Valenciana. “Simplement vull mostrar el meu agraïment per als dos equips pel que ens han fet gaudir al llarg de la Lliga CaixaBank i el que ens espera a Pelayo. És una partida igualada i pronosticar està complicat. També vull agrair a CaixaBank la seua constant aposta per la pilota i el treball de la Fundació al capdavant de l'organització del món professional. Des de la Generalitat estem contents per la marxa de la pilota. Hi ha propostes de futur per a continuar al costat de vosaltres, el dissabte espere que guanye el millor i gràcies perquè contribuïu a la grandesa del nostre esport”.

Un altre dels participants en la presentació ha sigut Juan Ureña, president de la Fundació per la Pilota, entitat que organitza la competició. “Enhorabona, tant a vosaltres, com als semifinalistes, i la resta de jugadors que feu gaudir als que som aficionats. Ha sigut un campionat extraordinari i les dues últimes setmanes espectaculars amb les semifinals i finals. Donava gust anar divendres, dissabte i diumenge a gaudir de vosaltres, acompanyats d'amics, i veure els trinquets plens. Per això vull animar a la gent perquè vinga a viure el que ocorrerà a Pelayo, però que després continue anant als trinquets per a gaudir de l'espectacularitat del nostre esport”.