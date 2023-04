Qüestió de generacions. La pilota, com qualsevol altre esport, es regenera amb les noves perles que es converteixen en realitat. Ahir va ser un dels dies on es comença a escriure una nova pàgina en la història de la vaqueta. Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, representatius de La Pobla de Vallbona, van proclamar-se campions de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda en una final on van imposar-se per 60-45 a José Salvador, Nacho i Guillermo, equip de Vila-real. Tot i la importància del títol, el més rellevant al trinquet de Pelayo no va ser això, sinó el futur que s’espera.

Puchol II va començar l’actual edició com el líder envoltat de dos joves amb molt a dir, però encara per demostrar. Ara, la projecció d’Álvaro i Hilari no pot més que encaminar-se cap a la consagració al mig. Gimeno s’estrenava en esta Lliga com a mitger titular i res millor que un títol per a no baixar-se d’ací, mentre que Hilari es guanya l’oportunitat que enguany s’aposte per ell. No sols per la final, sinó per la trajectòria d’ambdós al llarg del campionat per equips més destacat.

«He de creure-m’ho. No seria possible si la Fundació per la Pilota no haguera apostat per mi al mig. Demanava una oportunitat i l’he aprofitat. Sé que jugava en Puchol II darrere i ara cal demostrar-ho cada dia amb altres companys», va confessar Álvaro Gimeno. Poder compartir entrenaments i partides amb el número u, ha suposat que Gimeno haja viscut estos mesos un màster de pilota. «He aprés més en esta Lliga, que en cinc anys de professionals. M’agrada escoltar-lo i aplicar els consells. He crescut com a pilotari», va afegir el mitger.

La retirada de Félix va obrir les portes d’Álvaro Gimeno al mig, però la mitjana d’edat en eixa posició és avançada i cal mirar al futur amb altres com Hilari.

«Si continue fent un bon paper, el meu objectiu és jugar al mig. És el meu lloc natural», va manifestar Hilari. Una reivindicació a la qual es va sumar Guillermo.

La confiança que genera Puchol II per darrere, va motivar que tant Álvaro, com Hilari, anaren a més al llarg de la Lliga, però el rest també sabia que necessitava la confiança dels seus companys per arribar a les cotes més grans. «Hem sabut competir en la final. Han respost molt bé, tot i que pecaven d’inexperiència, hui no han mostrat eixa cara, sinó la de lluitadors. Afrontant tots els quinzes en ganes i amb coneixement», va analitzar Puchol II. Un paper de líder i tutor amb el qual regala un parell de jugadors complets a la nòmina. «Ara ho han de dir ells. Sabia que tenien potencial i s’han d’esforçar dia a dia per a mantenir el nivell», va explicar el rest.

Futur assegurat

Si és pel nivell a la final, el futur està assegurat. Des del principi, els de La Pobla de Vallbona es van apoderar del joc i del marcador. 30 per 15 d’inici, amb els rojos evitant a Nacho i els blaus a Puchol II. El que passa és que Álvaro i Hilari estaven forts i plens de confiança, mentre que les aparicions de Puchol II eren de luxe.

En el moment que Nacho va poder entrar més en partida, la final va canviar. El treball de José Salvador es veia recompensat amb la igualada a 30 i Guillermo també apareixia, ja que la pilota no passava per la seua zona anteriorment.

Quarta Lliga per a Puchol II

Els precedents es van tornar a complir amb els poblans escapant-se dos jocs i els vila-realencs igualant a 40. De nou, els rojos es van avançar (50-40), però en este cas els vila-realencs no van poder igualar en malbaratar un ‘val i 15’ a favor. Un quinze podria haver canviat la partida, però, finalment, La Pobla de Vallbona va ser el trio campió.

Amb tot açò, Puchol II s’adjudica la quarta Lliga, mentre que Álvaro Gimeno i Hilari s’estrenen en el palmarés de la Lliga d’escala i corda.