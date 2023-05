Funpival, Fundació per la Pilota Valenciana ha emés un comunicat oficial per a respondre al comunicat fet públic per la Federació de Pilota Valenciana on aquesta denuncia que les Lligues professionals de raspall i escala i corda no han complit la normativa, cosa que nega la Fundació.

El comunicat oficial íntegre de Funpival diu així

En relació amb el comunicat emés per la Federació de Pilota Valenciana el dimarts 2 de maig de 2023, la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana (Funpival) es veu en l’obligació d’aclarir els següents punts:

La Funpival sempre ha tingut la iniciativa de reunir-se i arribar a acords. Des de novembre de 2022 s’ha instat a la Federació per a reunir-se per a solucionar les diferències en el conveni de competicions. En l’últim intercanvi de correus, la Federació emplaçava a respondre un dels temes de consens del conveni després de la consulta en la seua assemblea federativa del pròxim mes de juny.

Conveni

Cada any, la Federació ha afegit al conveni temes que no estaven relacionats amb les competicions, utilitzant la delegació de competències de la conselleria, fins i tot per a demanar que es pagarà un cànon econòmic (un 20% del patrocini privat), que eixiria dels fons de la Fundació, que es destinen majoritàriament a pagar als pilotaris.

Amb ànims d’arribar a un acord es van dur terme diferents reunions de les dues entitats amb presència de la Direcció General d’Esports, les quals van servir per a arribar a acords i per a seguir treballant en el document definitiu. Mentre es duien a terme estes negociacions, ambdues entitats funcionaven com si hi haguera un conveni. Per tant, La Fundació incloïa la imatge de la Federació en samarretes i cartelleria de les seues competicions, de la mateixa manera que la Federació ha inclòs la imatge de la Funpival en les equipacions oficials de la Selecció Valenciana.

Mundial d'Alzira

En el passat Mundial d’Alzira, fins a huit jugadors amb contracte han estat cedits per la Fundació per a formar part de la Selecció Valenciana i no hi hagué cap problema perquè s’entenia que les converses pendents validaven les actuacions de les dues entitats en els seus respectius àmbits.

Per a participar en el Mundial de Pilota cal tindre la llicència, però no per a participar en les competicions de la Fundació.

Acabem manifestant la nostra sorpresa pel comunicat de la Federació i mantenim la nostra voluntat d’arribar als acords pertinents per responsabilitat cap al nostre esport. La Funpival no usurpa cap competència sinó que es limita a crear oportunitats per a la pilota professional comptant amb la bona voluntat i la participació de tots els actors públics i privats.