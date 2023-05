La Lliga2 en la modalitat d’escala i corda va acabar de definir qui jugarà les semifinals, amb la sessió doble completada al trinquet de La Pobla de Vallbona, on van jugar els tres equips implicats en la lluita per les dos places que en eixe moment estaven vacants.

La vesprada va començar amb la victòria per 60-50 de Pablo de Borriol, Monrabal II i Álvaro Mañas davant Mario, Héctor i Javi Campos.

El trio guanyador va fer el que devia: sumar en la seua darrera partida en la fase en curs per així entrar en els llocs de semifinals i esperar els resultats dels altres aspirants. A més ho va fer davant el millor equip de la competició fins aleshores, que tenia l’opció de passar a semifinals com a únic invicte. La imbatibilitat ja no és possible, però la primera posició sí que queda assegurada en sumar un punt.

La partida va ser bona i llarga, amb Mario i els seus companys manant en el marcador amb dos o tres jocs d’avantatge fins que en el tram final, amb 50-40 en l’electrònic, Pablo de Borriol, Monrabal II i Álvaro Mañas van completar una magnífica remuntada. Però poc va durar la presència de Pablo de Borriol, Monrabal II i Álvaro Mañas en les places de semifinals. I és que en la segona partida, amb victòria per a Adrián II, Hilari i Efrén per 60-50 davant Carlos Donat, Conillet i Marc Barber, l’ordre en la classificació va canviar novament.

Els dos equips van sumar i van certificar la seua passada a la fase final en un duel on Adrián II, Hilari i Efrén van ser superiors durant una bona estona. Tant és així que es van distanciar en el marcador en 50-30.

Però els després vencedors van perdre pegada, força en la rematada, situació que van aprofitar Carlos, Conillet i Marc per a igualar a 50 i fer el punt que els assegurava la classificació, encara que no van poder completar la remuntada.

Fi de fase a Pelayo

La fase regular conclourà este dijous al trinquet Pelayo on Adrián II, Hilari i Efrén s’enfrontaran a Julio Palau, Carlos i Guillem Palau, que són els altres classificats per a les semifinals i tenen l’opció de mantenir la segona posició que ocupen ara.

Lliga2 de raspall

La Lliga CaixaBank 2023 ja és passat. Després de quatre mesos de competició, la resolució dels campions en la modalitat d’escala i corda, així com una setmana abans en raspall, tanca un capítol de temporada de pilota professional que no s’atura. La joventut és el millor remei contra la ressaca de la festa en el campionat per equips més destacat dins del circuit i, ara, és el torn per a les promeses. Les semifinals de la III Lliga 2 de raspall van obrir al trinquet de Castelló. En este cas, Bonillo i José van imposar-se en l’anada a Rafa i Momparler per 25-15.

Una victòria que no és definitiva, ja que esta competició copia el format dels majors. Si Bonillo i José volen ser finalistes, hauran de completar l’eliminatòria amb un triomf en la tornada que tindrà lloc el pròxim divendres al trinquet de Piles. En cas contrari, Rafa i Momparler podrien forçar una pròrroga al millor de tres jocs, sempre que guanyen la partida que queda pendent.

Respecte al que es va viure a la localitat de la Ribera Alta, la partida va començar a definir-se des del dau. Els cinc primers tantejos caigueren des del costat de la treta amb Bonillo i José partint des d’ací. Amb 15-5, els vencedors van ser els primers a sumar des del rest i la resposta de Rafa i Momparler va vindre de seguida des de la mateixa zona.

Amb 20-15, Bonillo i José van disposar d’un val i net per a guanyar, però Rafa i Momparler van ser capaços de tombar-lo i tindre quatre oportunitats per a igualar a 20. No va ser així i, finalment, Bonillo i José van guanyar.