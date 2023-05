La temporada de l’any 2021 va deixar-nos una parella que va formar un binomi imbatible en la Copa. Iván i Seve es van apoderar del trofeu després d’una actuació impol·luta on no van perdre cap partida al llarg d’aquella edició. Des d’aleshores, estos dos jugadors només havien compartit equip en el Trofeu Mestres del mateix any, encara que en este cas formant trio amb Roberto. Una connexió que podia estar oblidada, però que ahir va demostrar-se que no és així. Iván i Seve van véncer a Salelles II i Brisca per 25-10 en la segona semifinal del Trofeu de La Llosa de Ranes - Gran Premi Bonestar de raspall, i ara jugarán la final en el trinquet de la localitat de la Costera. Precisament, on Iván i Seve es proclamaren campions d’eixa Copa 2021.

Complicitat La complicitat que tenen ambdós jugadors és de sobra coneguda, tant dins, com fora del trinquet. De fet, és habitual veure’ls en l’escala quan algun d’ells juga una partida important. Per exemple, Seve va estar en les últimes finals del Campionat Mà a Mà i de la Lliga CaixaBank que Iván va adjudicar-se. Tot això es trasllada a la canxa i quan un no pot donar el seu nivell, l’altre rema pels dos. Així es va veure ahir al trinquet de Castelló de Rugat. En el moment que Iván va abaixar el ritme, conseqüència de la tensió i fatiga acumulada en la final lliguera, Seve es va ficar l’equip a l’esquena per a completar un final de partida que els va atorgar el bitllet a una nova final. Lluita Tot i el resultat final, això no vol dir que Salelles II i Brisca no lluitaren de valent. La diferència de tres jocs no va reflectir el viscut sobre les lloses. Fins al 15-10, la igualtat era més no poder amb jocs completats en el dau que es responien ràpidament en la zona del rest. Amb els quatre pilotaris compartint protagonisme. Simplement, Seve va ser el factor decisiu per a decantar la victòria en el seu favor en els últims jocs. Final Ara, Iván i Seve es batran amb Marrahí i Tonet IV en la final del pròxim dissabte a La Llosa de Ranes. Lliga2 Així mateix, el trinquet de Castelló de Rugat no va tindre només esta partida. També l’anada de la segona semifinal de la III Lliga2 que va caure en favor de Boronat i Bossio en véncer a Ximo i Rafa de Gavarda per 25-15.