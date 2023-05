Només faltava un resultat per a conéixer com quedaran definides les semifinals de la III Lliga2 d’escala i corda. La victòria de Julio Palau,Carlos i Guillem Palau per 60-30 sobre Adrián II, Hilari i Efrén al trinquet de Pelayo, deixa establertes les posicions finals en la classificació de la fase regular. Tot queda com estava, ja que l’únic trio que tenia assegurat el seu lloc era el de Mario, Héctor i Javi Campos, els líders.

Enfrontaments Així, el primer classificat s’enfrontarà per un lloc a la final amb el quart, i el segon contra el tercer. Mario, Héctor i Javi Campos es batran amb Adrián II, Hilari i Efrén. Per la seua part, Julio Palau, Carlos i Guillem Palau es mesuraran amb Carlos Donat, Conillet i Marc Barber. L’enfrontament dels equips de Mario i Adrián II tindrà lloc el pròxim diumenge al trinquet de Borriol. L’altra eliminatòria començara a disputar-se entre els trios de Julio Palau i Carlos Donat el pròxim dilluns en el trinquet de La Pobla de Vallbona. Això respecte a les anades. Les classificacions definitives tindran lloc en la tornada. Pelayo serà l’escenari del duel entre Palau i Donat, el pròxim dijous. El cartell de la final es completarà el pròxim divendres al trinquet de Vila-real amb les formacions de Mario i Adrián II. Lliga2 de raspall Si en escala i corda es va definir el quadre de les semifinals, en la III Lliga2 de raspall coneixerem aquest divendres al primer equip que lluitarà pel títol. El trinquet de Piles decidirà al primer finalista entre Rafa i Momparler o Bonillo i José (17.00 hores). En este cas, Bonillo i José parteixen amb avantatge gràcies a la victòria aconseguida en la partida d’anada. El 25-15 amb el que va concloure el lluminós va atorgar eixe primer punt per a Bonillo i José, però igual que en la Lliga CaixaBank, és necessari que guanyen en la tornada per a certificar la classificació. Això vol dir que Rafa i Momparler no estan descartats, tot i el resultat de l’anada. En el cas que esta parella vencera en la tornada, la partida continuaria amb una pròrroga al millor de tres jocs. El guanyador d’estos jocs extres s’adjudicaria el bitllet per a la final.