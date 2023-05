El trinquet d'Ondara va ser l'escenari aquest diumenge de les finals provincials d'Alacant d'escala i corda del XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ondara i el Club de Pilota de la localitat.

Set escoles

Set escoles van formar part de les finals de les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet: Beniarbeig-Verger, Benissa, Dénia, Gata de Gorgos, Ondara, Orba i Sella-Relleu. Les escoles amb més representació van ser les de Beniarbeig-El Verger, Gata de Gorgos i Ondara, amb 3 equips.

Categoria Benjamí

La jornada arrancava amb la categoria Benjamí enfrontant-se els dos equips de Gata de Gorgos entre sí. El resultat va ser després d'una partida molt renyida, 15-20 per a l'equip B.

La segona partida va ser de Beniarbeig – El Verger contra Ondara A i el resultat va ser un 20-0, una clara victòria per a Beniarbeig – El Verger.

L'última la van protagonitzar Gata de Gorgos A contra Beniarbeig – El Verger i el resultat va ser 0-20 fent que aquests es proclamaren primers en la classificació. La segona posició l'ocupà Ondara i la tercera i la quarta Gata de Gorgos B i Gata de Gorgos A respectivament.

Categoria Aleví

Els Alevins van arrancar amb victòria d'Orba contra Gata de Gorgos amb un resultat de 30-10.

A la següent partida, Orba va tornar a guanyar contra Dénia B amb un 30-5 proclamant-se al primer de la classificació.

Per a ocupar el segon i tercer lloc es van enfrontar Gata de Gorgos contra Dénia B i després d'una partida molt renyida va ser Gata de Gorgos el que va aconseguir la partida amb un resultat de 30-25, per lo tant, la classificació final va ser el primer lloc per a Orba, el segon per a Gata de Gorgos, el tercer per a Dénia B i l'últim per a Petrer.

Categoria Infantil

La categoria Infantil va oferir tres partides molt renyides. A la primera, Sella-Relleu s'imposà a Beniarbeig-El Verger (30-20). Més ajustat va ser el triomf de l'escola de la Marina Baixa davant Ondara (30-25), resultat amb el qual Sella-Relleu s'assegurà la primera posició. El duel entre Ondara i Beniarbeig-El Verger va caure del costat dels ondarencs per 30-20. Petrer es va quedar amb la quarta posició.

Categoria Cadet

Als Cadets, la primera partida va enfrontar a Ondara A contra Benissa i el resultat va ser de 30-5, una partida clara per a Ondara.

La segona partida va ser d'Ondara contra Beniarbeig- El Verger i aquesta vegada va ser Ondara el que va perdre 25-30 en una partida molt renyida.

L'última partida de la jornada va ser una clara victòria per a Beniarbeig – El Verger, que es va enfrontar a Benissa i el resultat va ser de 0-30. La classificació final va concloure en un primer lloc per a Beniarbeig – El Verger, el segon per a Ondara, tercer per a Benissa i últim per a Sella- Relleu.

Juvenils

Pel que fa als Juvenils, jugaran el divendres dia 5 de maig, també al trinquet d'Ondara.

Agraïments

Cal agrair a l'ajuntament d'Ondara, al Club de Pilota d'Ondara, a la Generalitat Valenciana, a la Diputació de València i a la Caixa Popular en l'organització de la competició. Van lliurar les medalles i trofeus Elena Gómez i Bea Gavilà, vicepresidentes de la Federació de Pilota Valenciana, i Vicent Molines, President de la FPV.

Podis Finals Provincials dels JECV d'Escala i Corda

Categoria Benjamí:

1º Beniarbeig – El Verger

2º Ondara

3º Gata de Gorgos B

4º Gata de Gorgos A

Categoria Aleví:

1º Orba

2º Gata de Gorgos

3º Dénia

4º Petrer

Categoria Infantil:

1º Sella-Relleu

2º Ondara

3º Beniarbeig – El Verger

4º Petrer

Categoria Cadet:

1º Beniarbeig – El Verger

2º Ondara

3º Benissa

4º Sella-Relleu