La Federació de Pilota Valenciana ha emés un comunicat oficial per a respondre al comunicat fet públic el passat 2 de maig per Funpival, Fundació per la Pilota Valenciana, i a una posterior entrevista al seu president. Un comunicat que contestava al mateix temps el que va emetre eixe mateix dia la Federació de Pilota Valenciana en relació a les lligues professionals d'escala i corda i de raspall i a la seua disconformitat per com s'han disputat.

El comunicat íntegre de la Federació de Pilota Valenciana diu així:

La FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA, a la vista del comunicat emès per la FUNDACIÓ DE PILOTA VALENCIANA el passat dia 2 de maig i la posterior entrevista al seu president del dia 4 de maig, es veu en l’obligació d’aclarir els següents punts en defensa de les funcions públiques que té delegades i la aplicació de la Llei 2/2011, de març de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana:

1º.- La FEDERACIÓ és una associació privada però que, a diferència de la FUNDACIÓ, exerceix determinades funcions públiques delegades de caràcter administratiu que inclouen, entre altres, qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials de pilota valenciana (art. 39.4 del Decret 2/2018, de 12 de gener, del Consell). No es tracta, doncs, d’un regateig de mercat.

Eixe caràcter implica que la FEDERACIÓ no actua en estes matèries com un ens merament privat ni es regeix per interessos particulars, sinó que es limita a defensar els interessos del Clubs, Escoles, jugadors, jugadores, tècnics, trinqueters i la resta d’estaments federatius i el propi esport de la pilota valenciana.

2º.- La FEDERACIÓ mai ha acceptat ni ha donat per bona l’actuació il·legítima de la FUNDACIÓ, com ja se li va advertir expressament per comunicació de data 10 de gener de 2023, just a l’inici de la LLIGA PROFESSIONAL PER EQUIPS D’ESCALA I CORDA 2023 i LLIGA PROFESSIONAL PER EQUIPS DE RASPALL 2023. Malgrat l’advertència, fou la FUNDACIÓ qui va preferir ignorar tots els avisos i tirar endavant per la via dels fets consumats.

3º.- La prova més evident que la FUNDACIÓ, al contrari del que diu, no considera existent cap conveni transitori, és que el seu President va ordenar directament que els pilotaris no sol·licitaren llicències per les competicions abans indicades, requisit que legalment habilita per a participar en competicions oficials (article 67 de la Llei de l’Esport). Derivada d’aquesta recomanació, alguns jugadors van tornar rebuts de les llicències i, en la citada entrevista del 4 de maig, el mateix President ho reconeix obertament quan afirma que no cal tindre llicència “per a participar en les competicions de la Fundació”.

Contràriament, com que es tracta de competicions no oficials, els resultats que obtenen els jugadors no els permeten accedir a la sol·licitud d'esportista d'elit ni aspirar a les ajudes que les administracions i universitats convoquen anualment, i de les que podrien beneficiar-se econòmicament, d’entre altres.

A més a més, la FUNDACIÓ utilitza els símbols de la FEDERACIÓ pertot arreu, exterioritzant una oficialitat que mai ha estat autoritzada, organitzant partides amb jugadors sense llicència.

Per tant, afirmar que “ambdues entitats funcionaven com si hi haguera un conveni” és simplement fals, perquè la FUNDACIÓ no ha complit ni la llei ni les normes més bàsiques de convenis anteriors.

4º.- Que la FUNDACIÓ exhibisca com a signe de bona voluntat i una concessió per la seua part que alguns jugadors que té contractats hagen acudit amb la selecció valenciana al Mundial celebrat a Alzira és una afirmació que porta a la confusió pública i denota prepotència ja que, de conformitat amb l’article 38.3 de l’esmentada Llei de l’Esport, l’assistència a les convocatòries de les seleccions valencianes és obligatòria, no un favor que fa la FUNDACIÓ a la FEDERACIÓ. A més, la selecció valenciana no representa a la FEDERACIÓ, sinó a la COMUNITAT VALENCIANA i a tot el poble valencià.

5º.- La FEDERACIÓ ha patit una dràstica reducció de les retransmissions per part d’À Punt Mèdia, que han passat de ser 15/ 17 en anys anteriors a tant sols 1 en el que portem de 2023 i amb una previsió màxima de 5 anuals, segons els responsables de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, tot i que no hi ha confirmació de quan, la qual cosa perjudica greument les retransmissions de clubs i la seua visibilització.

6º.- A banda d’aquests greus incompliments per part de la FUNDACIÓ, se suma la seua obsessió per explotar patrocinis de competicions femenines que ja tenien tancats prèviament sense comptar amb el consentiment del col·lectiu de jugadores, que ha derivat en un boicot cap a la pilota femenina professional mentre no estiga baix la seua gestió, quan són les mateixes interessades les qui han decidit lliurement participar en les competicions de la FEDERACIÓ, que, a més a més, permeten seguir jugant amb els seus Clubs.

7º.- Davant d’aquesta reiterada actitud de la FUNDACIÓ, una vegada acabades les competicions esmentades anteriorment i abans que s'inicien les competicions INDIVIDUALS PROFESSIONALS D’ESCALA I CORDA I RASPALL, la FEDERACIÓ declara formal i públicament que no autoritza ni ha autoritzat com a oficial aquesta temporada cap competició organitzada per la FUNDACIÓ.

Per últim, sorprén també l'objectiu per part de la FUNDACIÓ d'organitzar competicions professionals NO OFICIALS. Des de la FEDERACIÓ es manté la voluntat d’arribar als acords pertinents per responsabilitat cap al nostre esport, com pot ser la signatura del mateix conveni de 2022 que tan reclamat va ser en el seu moment, i continuar treballant per arribar a nous acords.

A través del següent enllaç, es pot accedir a la pàgina de Transparència de la FEDERACIÓ, on figura el conveni signat entre la FEDERACIÓ i FUNDACIÓ per a l’any 2022: https://fedpival.es/static/pdf/2022/02/Conveni_Federaci-Fundaci_signat_complet.pdf